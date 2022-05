Rathenow: Angetrunkener Autofahrer muss Pkw stehenlassen

Rathenow

Auf Streife kontrollierten Polizisten am Sonntag gegen 3.16 Uhr in der Berliner Straße in Rathenow den Fahrer eines Pkw. Sie hatten den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies. Die Beamten begaben sich mit dem Mann daraufhin in ein Krankenhaus, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm im Anschluss untersagt und der Führerschein sichergestellt. Weiterhin wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Von MAZonline