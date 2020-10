Rathenow

Auf einer Länge von etwa einem Meter schnitten Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes die Plane eines Lkw-Anhängers auf.

Der Besitzer des Fahrzeuges hatte dieses am Freitagabend in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Rathenow abgestellt. Am Montagmorgen bemerkte er den Schaden.

Teile der Ladung fehlen nach der ersten Einschätzung aber nicht. Polizisten suchten nach Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf.

Von MAZ