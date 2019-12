Antisemitische Schmiererei im Bahnhofstunnel

Rathenow

Wie der Presseservice Rathenow twittert, haben die Täter eine „übergroße antisemitische Schmiererei“ im Rathenower Bahnhofstunnel hinterlassen. Der Schriftzug „Juden 03“ ist eine Anspielung auf die Gegnerschaft zum SV Babelsberg 03.

Optik-Trainer Ingo Kahlisch wurde bereits am Morgen telefonisch über den Vorfall informiert. Inzwischen weiß er auch, wer hinter den Schmierereien steckt. Dabei handele es sich um eine Person, die auch immer mal wieder zu Spielen des FSV Optiv Rathenow in das Stadion am Vogelgesang kommt, so Kahlisch.

Graffiti Bahnhofstunnel Quelle: Presseservice RN

Der Trainer distanzierte sich gegenüber der MAZ deutlich von der Straftat: „Das widerspricht absolut dem Selbstverständnis unseres Vereins und allem, wofür wir stehen. Wir sind ein weltoffener Verein und Multikulti und darauf bin ich stolz“, betonte Ingo Kahlisch gegenüber der MAZ.

Der Rathenower Hardy Krüger hatte das Graffiti am Donnerstag gegen 21.45 Uhr im Bahnhofstunnel entdeckt und fotografiert. Wie die Polizei mitteilte, soll die Schmiererei noch am Freitag entfernt werden.

Von Christin Schmidt