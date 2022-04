Rathenow: Anwohner melden Protest gegen Straßenausbau an

Rathenow

Anwohner aus der Tschaikowskistraße, der Rotbuchenallee und der Maxim-Gorki-Straße haben sich in dieser Woche vor dem Xeroco-Geschäft in der Maxim-Gorki-Straße getroffen. Anlass war ein Beitrag in dieser Zeitung, in dem darüber berichtet wurde, dass Wiltrud Weber beim Ausbau der Tschaikowskistraße dringend die Bürgersteige behalten will. Geplant sind drei Spielstraßen, sogenannte Mischverkehrsflächen, ohne Gehwege.

Wiltrud Weber befürchtet, dass insbesondere ältere Menschen gefährdet sind, wenn Autos nach dem Ausbau in den Straßen unterwegs sind. „Wir wissen doch, dass sich viele nicht an die Vorschriften halten und zu schnell fahren.“ Zudem werde das Verkehrsaufkommen steigen, befürchtet die Seniorin.

In der Rotbuchenallee geht es bereits jetzt sehr eng zu. Quelle: Joachim Wilisch

Das denkt auch Kerstin Zink-Zimmermann. Sie hatte in dieser Woche einen Plan dabei. „Das größte Problem, das man sich mit dieser Umgestaltung schafft, sind die Einbahnstraßen. Denn das Viertel zwischen Tschaikowskistraße und Friedrich-Ebert-Ring kann nur noch über die Maxim-Gorki-Straße angefahren werden.“

Auf mehrere Straßen verteilt

Derzeit, so Kerstin Zink-Zimmermann, verteile sich der anfahrende Verkehr auf die Straßen. In Zukunft werde die Tschaikowskistraße als Einbahnstraße vom Fontanepark zur Berliner Straße ausgezeichnet und die Maxim Gorki-Straße in der entgegengesetzten Richtung.

Nicht mehr in jede Richtung

An der Einmündung Rotbuchenallee kann man entweder den Einbahnverkehr rechts Richtung Frie-drich Ebert-Ring oder links Richtung Tschaikowskistraße nutzen. In der Tschaikowskistraße und in der Maxim-Gorki-Straße ist zudem geplant, jeweils sechs Bäume am Straßenrand anzupflanzen. Ein grünes, verkehrsberuhigtes Wohngebiet sei das Ziel dieser Stadtplanung, heißt es dazu in den Ausführungen des Tiefbauamtes.

Blick in die Tschaikowskistraße – sie darf später nur noch in Richtung Berliner Straße befahren werden. Quelle: Joachim Wilisch

Eigentlich muss der Wasser- und Abwasserverband an der Straße die Trinkwasserleitung erneuern. „Das stellen wir nicht in Abrede“, sagt Kerstin Zink-Zimmermann. „Aber deshalb muss man doch nicht die Straßen mit Bäumen verengen, das höhere Verkehrsaufkommen in der Maxim-Gorki-Straße in Kauf nehmen und die ohnehin jetzt schon sehr beengte Verkehrssituation verschärfen.“

Keine Sicherheit

Die Anwohner befürchten, dass durch die Bäume und die Parkplätze die sichere Ein- und Ausfahrt zu den Grundstücken nicht mehr möglich ist. Zudem seien die Abbiegungen an den Einmündungen bereits jetzt so eng, dass Lieferfahrzeuge rangieren müssen. „Das wird nach dem Ausbau nicht besser“, sagt Kerstin Zink Zimmermann.

Besonders verärgert sind die Anwohner aber darüber, dass sie nicht richtig angehört wurden. Im Spätherbst vergangenen Jahres sollte es eigentlich eine Anwohnerversammlung geben. „Wir wollten da alle unsere Bedenken vortragen“, so Kerstin Zink-Zimmermann.

Nicht mehr bei der Stadt

Stattdessen verschickte Jens Hubald, damals noch in Diensten der Stadt Rathenow, eine Aufforderung, die Einwendungen und Bedenken schriftlich einzureichen. Eine Anwohnerversammlung könne wegen der Corona-Schutzbestimmungen nicht stattfinden.

Zwölf Einwendungen

Insgesamt 12 Einwendungen und Fragen formulierten die Anwohner. Zahlreiche Briefe erreichten noch vor Weihnachten das Rathaus. „Die haben alles abgeschmettert“, empört sich Wiltrud Weber, die daraufhin noch einmal Mitte Februar an die Stadt geschrieben hat. Über die Antwort von Bauamtsleiter Matthias Remus, die sie Anfang März erhielt und die dieser Redaktion schriftlich vorliegt, hat sie sich besonders geärgert. Remus schreibt, die Anwohner seien immer wieder einbezogen worden.

Wenn Lieferverkehr unterwegs ist, kommen Anlieger nicht durch. Quelle: Joachim Wilisch

Remus schreibt weiter, man habe versucht, eine Lösung zu finden, die möglichst auf breite Zustimmung stößt, aber auch die Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt. „Weil die Planungen weit fortgeschritten sind, möchten wir die abgestimmten Pläne nicht mehr ändern“, schreibt Remus.

Anwohner wollen geänderte Pläne

Genau das verlangen aber die Einwohner mit Nachdruck. Sie wollen sich nun noch einmal an den Bauausschuss der Stadtverordneten wenden. „Es wurde eben nicht ständig mit uns geredet, es gab lediglich diese schriftliche Anhörung, die einen Vor-Ort-Termin nicht ersetzt“, sagt Kerstin Zink-Zimmermann.

Wichtiger Termin

Auf so einem Termin bestehe man unbedingt. Allerdings sei die Kommunikation mit dem Stadtbauamt, seit Jens Hubald dort nicht mehr ist, schlechter geworden. „Mit Jens Hubald konnte man wenigstens noch reden“, sagt Kerstin Zink-Zimmermann.

Kerstin Zink-Zimmermann (li.) zeigt Wiltrud Weber die Pläne. Quelle: Joachim Wilisch

Die Sprecherin der Rathenower Stadtverwaltung, Anne Kießling, betont, der Ablauf sei festgezurrt: Ende April oder Anfang Mai soll die Ausschreibung der Bauleistung erfolgen. Je nachdem, wann die Aufträge vergeben sind und klar ist, wann es losgehen kann, wird es eine Bauablaufplanung geben.

Versammlung erst später?

Erst dann soll es eine Anwohnerversammlung geben, in der über die Baumaßnahme informiert wird. Dann wird es allerdings für das Hauptbegehr der Anwohner zu spät sein. „Wir wollen, dass außer den Arbeiten an der Wasserleitung gar nichts gemacht wird. Wir brauchen auch keine Bäume, wir haben genug in unseren Gärten angepflanzt“, sagt Kerstin Zink-Zimmermann.

Im Sommer sollen die Bauarbeiten beginnen. Die Anwohner wollen nun noch einmal alles versuchen, um ihre Vorschläge – auch mit Hilfe von Kommunalpolitikern – durchzusetzen.

Besonders betroffen

Besonders betroffen von der Baumaßnahme ist aber das Xeroco-Geschäft in der Maxim-Gorki-Straße. „Die Inhaberin wurde bei der Befragung einfach vergessen“, so Kerstin Zink-Zimmermann.

Offenbar habe niemand Interesse an dem Einzelhandelsgeschäft, nur weil es etwas abseits der Innenstadt liege. Hier nehme man auch den künftigen Bürgermeister Jörg Zietemann beim Wort, der betont habe, wie wichtig ihm der Bestand der einheimischen Einzelhändler sei.

Von Joachim Wilisch