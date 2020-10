Rathenow: Auf Jugendlichen eingetreten

Rathenow

Nachdem zwei Jugendliche in Streit gerieten, kam es Freitagabend gegen 17.35 Uhr in Rathenow im Bereich des Radweges von Körgraben bis zur Berliner Straße zu einem Handgemenge, in dem spätere Beschuldigte getreten wurde. Zunächst trennten sich die Wege der Streitenden.

Im weiteren Verlauf aber hielt ein Pkw an, der Fahrer stieg aus und schubste den Zeugen, so dass dieser zu Boden fiel. Dann fuhren der unbekannte Fahrer und der Beschuldigte (Beifahrer) mit dem Auto weiter und langsam in die Beine des 15-jährigen Geschädigten, mit dem es zuvor die Auseinandersetzung gab.

Anzeige

Nachdem dieser zu Boden fiel, stiegen der Fahrer und der Beifahrer aus, schlugen und traten auf den Geschädigten ein und fuhren dann davon. Der Jugendliche wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline