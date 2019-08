Rathenow

Für alle, die Livemusik und Partystimmung mögen, dürfte die Rathenower Kneipennacht am Samstag, 10. August, ein lohnenswertes Ziel sein. Mehrere Gastronomen haben sich zusammengetan, um ihre Lokale mit Livemusik zu beleben. Zwischen Schwedendamm und Bammer Landstraße gibt es Rock, Pop, Oldies, Rockabilly und Chart-Hits zum Tanzen oder einfach zum Zuhören.

Ende der Kunstpause

Mit dabei sind in diesem Jahr das Restaurant am Schwedendamm, das American Monster Diner neben dem Haveltorkino, das Café PurPur in der Forststraße, das Irish Pub im Waldschloss und die Musikbrauerei, die wieder zum Ausklang des Abends zur Party nach der Party einlädt. Das Café Speicher im Optikpark ist in diesem Jahr wieder dabei, nachdem es im vergangenen Jahr eine „Kunstpause“ gab.

Hier spielt die Musik

Der Startschuss für die Nacht der Musik fällt um 20 Uhr. Im Café PurPur eröffnen „.T. A.F.S. featuring Fred Zahl“ den Reigen – mit Classic Rock Songs. Im Optikpark spiwlt ab 20.30 Uhr im Café Specher Jens Berse Covermusik mit Akkustikgitarre und Strompbox. Ab 21 Uhr geht es im „American Monster“ (Vor dem Haveltor 1) los mit „Red Baron featured by Hannes & The VINYL FREAKS“. Die Gruppe spielt Rock’n-Roll.

Auch am „Schwedendamm“ feiern die Rathenower. Quelle: Uwe Hoffmann wort+bild

Im Havelrestaurant Schwedendamm tritt ab 21 Uhr VierundICH“ auf. Eine Partyrockband mit Rockmusik aus den letzten Jahrzehnten. Das „Irish Pub“ im Waldschloss hat ab 20 Uhr „Trubadur Henk“ mit Irish Folk auf dem Programm.

Nach der Show

Musik gibt es ab 20 Uhr auch auf dem August-Bebel-Platz mit Special-DJ’s und in der Musikbrauerei beginnt um 24 Uhr die „Aftershowparty“ mit den besten Party-DJ’s.

Hier gibt es Tickets

Der Kartenvorverkauf für die Kneipennacht läuftt bereits. Bei allen teilnehmenden Lokalen können die Karten vorab für acht Euro oder an der Abendkasse für zehn Euro erworben werden – sie gelten für alle Veranstaltungen zur Kneipennacht. Mit einem Busshuttle kann man alle Veranstaltungsorte erreichen.

Von Joachim Wilisch