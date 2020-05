Ausschüsse ziehen in die Weinbergaula

Rathenow

Die Tagung des Bildungsausschusses am 9. März in der Bürgelschule war –abgesehen von der SVV-Sitzung am 6. Mai – die letzte Sitzung eines politischen Gremiums der Rathenower Stadtverordnetenversammlung. Danach wurden wegen der Corona-Pandemie bis Ende Mai alle Sitzungen abgesagt.

Aber im Juni soll der politische Betrieb wieder aufgenommen werden – und zwar nach dem 5. Juni, bis zu dem die aktuelle Eindämmungverordnung des Landes gilt.

Erste Sitzung am 10. Juni

Nach Auskunft von Corrado Gursch, dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, geht der Sitzungsreigen mit der Tagung des Wirtschaftsausschusses am 10. Juni los. Einen Tag später kommen die Mitglieder des Finanzausschusses zusammen. Der Bauausschuss, der am 2. Juni tagen sollte, wird auf den 16. Juni verlegt. Außerdem terminiert ist die Sitzung des Bildungsausschusses (15. Juni). Ob der Umweltausschuss tagen wird, ist noch nicht entschieden.

Umzug in die Weinbergaula

Weil der Raum E08 im Rathenower Rathaus nicht groß genug ist, um die in der Coronakrise vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zu wahren, werden alle Ausschusssitzungen in der Aula der Weinbergschule stattfinden. Diese steht nach umfangreicher Sanierung wieder als Versammlungsort zur Verfügung.

Einzig der Hauptausschuss am 18. Juni wird Gursch zufolge seine Sitzung wie üblich im Tagungsraum des Rathenower Rathauses absolvieren. Weil es im Hauptausschuss keine berufenen Bürger gebe, reiche dort der Platz – auch unter Berücksichtigung der Sicherheitsauflagen.

SVV tagt im Blauen Saal

Die nächste Sitzung der Stadtverordneten findet am 24. Juni im Blauen Saal des Kulturzentrums statt. Nach der geglückten Premiere am 6. Mai, als im Blauen Saal alle coronabedingten Auflagen erfüllt wurden, habe man sich entschlossen, den Tagungsort beizubehalten.

Alle Sitzungen sind öffentlich. Auch die Besucher werden ausreichend Platz haben, um die Sicherheitsabstände einzuhalten.

Von Markus Kniebeler