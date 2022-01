Rathenow: Ausschuss entscheidet über Zulassung der Wahlvorschläge

Rathenow

Der Wahlleiter zur Bürgermeisterwahl am 6. März 2022 gibt bekannt, dass die Sitzung des Wahlausschusses, in der über die Zulassung der eingegangenen Wahlvorschläge entschieden wird, am Donnerstag, dem 6. Januar 2022, 16.30 Uhr, in der Aula der Grundschule Am Weinberg, Schulplatz 3, 14712 Rathenow, stattfindet.

Sitzung ist öffentlich

Die Sitzung ist öffentlich. Jede Person hat Zutritt zur Sitzung. Voraussetzung für die Teilnahme an der Sitzung ist wegen der Covid 19-Pandemie die Vorlage eines gültigen Zertifikates über den vollständigen Impfschutz oder den Status als Genesener. Alternativ genügt auch ein Zertifikat über einen aktuellen Schnelltest beziehungsweise gültigen PCR-Test.

Im Bedarfsfall kann auch ein überwachter Selbsttest nach Paragraf 2 Nr. 7 der Corona-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung durchgeführt werden. Die dafür erforderlichen Schnelltests müssen mitgebracht werden.

Von MAZonline