Aussicht auf Millionen-Förderung

Rathenow

Es sind zwar nur etliche Seiten Papier, aber diese sind bares Geld wert. Die Rede ist von der „ Stadtumbaustrategie 2030“ für die Stadt Rathenow. Erstellt wurde diese im Auftrag der Stadt von der Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung (BSM). Das Papier ist die Grundlage dafür, dass Rathenow in den kommenden Jahren Fördergeld in Millionenhöhe erhält.

Ohne das Bund-Länder-Förderprogramm Stadtumbau Ost, in welches Rathenow 2002 aufgenommen wurde, sähe die Stadt heute anders aus.

Fast 24 Millionen stellten die Fördermittelgeber zur Verfügung, um die Stadt bei der Anpassung ihrer Infrastruktur an den demographischen Veränderungsprozess zu unterstützen. „In der ersten Phase ging es darum, leer stehenden Wohnraum an den Rändern zu beseitigen“, erklärt Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus. „Gleichzeitig sollte mit gezielten Investitionen die Innenstadt gestärkt werden.“

Erfolgreiche Strategie

Die Strategie ist aufgegangen. Über 2500 Wohnungen, insbesondere in Rathenow Ost, wurden zwischen 2002 und 2018 vom Markt genommen. Dadurch wurden vor allem die großen Wohnungsunternehmen, die Ende der 1990er Jahre wegen der hohen Leerstandsquoten extreme wirtschaftliche Probleme hatten, stabilisiert.

Gleichzeitig wurde die Innenstadt durch Investitionen attraktiver gemacht. Die Einweihung des Georg-Penning-Platzes und die Komplettsanierung von Märkischem Platz und der Berliner Straße sind die herausragenden Beispiele. Aber auch private Wohneigentümer wurden bei der Sanierung ihrer Häuser unterstützt.

Der Georg-Penning-Platz wurde mit Geld aus dem Stadtumbauprogramm realisiert. Quelle: Markus Kniebeler

Mittlerweile liege der Fokus beim Stadtumbau auf der Modernisierung der sozialen Infrastruktur, erläutert Matthias Remus. Mithilfe von Fördermitteln aus anderen Programmen wurden und werden die Schulkomplexe Weinberg und Friedrich-Ludwig-Jahn umfangreich modernisiert. Für den Schulcampus Geschwister-Scholl ist ähnliches geplant.

Die Freifläche rund um die Weinbergschule soll umgestaltet werden. Quelle: Markus Kniebeler

Um diese Aufwertungen zu komplettieren, ist die Freiflächengestaltung der genannten Schulkomplexe in der neuen Stadtumbaustrategie als eines von vielen Zielen benannt. Außerdem sollen Mängel in der Verkehrsinfrastruktur beseitigt werden, um die Aufenthaltsqualität in den innerstädtischen Wohngebieten zu verbessern. Die Sanierung der Waldemarstraße findet sich deshalb ebenso in dem Konzept wie die Umgestaltung der Goethestraße.

An dem grundsätzlichen Ziel des Stadtumbaus, die Rathenower Innenstadt lebenswerter zu machen, habe sich nichts geändert, sagt der Bauamtsleiter. Dabei gingen private und öffentliche Investitionen nicht selten Hand in Hand.

Umfeld der Brauerei im Fokus

So wolle man die Anstrengungen eines privaten Investors, das verlassene Brauereigelände zu einem attraktiven Wohnquartier zu entwickeln, mit gezielten Stadtumbauvorhaben flankieren. Deshalb seien die Sanierung der das Brauerei-Areal umfließenden Straßen – Brauhausstraße, Große Hagenstraße, Waldemarstraße – in das Strategiepapier aufgenommen worden.

Die Sanierung der Waldemarstraße wurde im Strategiepapier als Ziel benannt. Quelle: Markus Kniebeler

Mit diesem Papier hat sich die Stadt Rathenow beim Land um die Aufnahme in das fortgeschriebene Stadtumbauprogramm beworben. Und die Chancen stehen gut. Der Fördermittelgeber habe eine Programmaufnahme bereits in Aussicht gestellt, sagt Remus.

Die Summen, die dann über die Jahre nach Rathenow fließen, können sich sehen lassen. Die im Strategiepapier unter dem Oberbegriff Aufwertung benannten Maßnahmen haben ein Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro. Zwei Drittel dieser Summe würden von Bund und Land bereitgestellt, das restliche Drittel müsste die Stadt aufbringen. Das ist kein Pappenstiel. Aber in den vergangenen Jahren hat man das Geld auch irgendwie aufgetrieben.

Von Markus Kniebeler