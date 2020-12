Rathenow: Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Rathenow

Stark beschädigt fand ein Autofahrer seinen Pkw am Freitagnachmittag vor, nachdem er diesen etwa zwei Stunden zuvor auf einem Parkplatz im Bruno-Baum-Ring in Rathenow abgestellt hatte. Ein anderes Fahrzeug war aus unbekannten Gründen gegen seinen Dacia gestoßen und hatte damit Schäden in Höhe von etwa 5.000 Euro angerichtet. Der Unfallverursacher war ohne Angaben zu seinen Personalien verschwunden. Polizisten sicherten Spuren und leiteten Ermittlungen wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitagnachmittag im Bruno-Baum-Ring Beobachtungen zum Verkehrsunfall gemacht haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Telefonnummer 03322 275-0 bei der Polizeiinspektion Havelland zu melden. Hinweise können auch im Internet unter www.polizei.brandenburg.de gegeben werden.

Von MAZ