Schmerzhafte Folgen hatte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag in der Curlandstraße in Rathenow ereignete.

Das war passiert: vor dem Kreisverkehr Curlandstraße, Ecke Semliner Straße hielt der 66-jährige Fahrer eines Renault an. Als er schließlich in den Kreisverkehr einfahren wollte, übersah er offenbar eine zwölfjährige Radfahrerin, die von rechts auf einem Radfahrstreifen kam.

Bei dem Zusammenstoß wurde das Mädchen leicht verletzt und von Angehörigen ins Krankenhaus gebracht. Der Renault war dem Mädchen über den Fuß gefahren.

Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

