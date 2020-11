Rathenow: Autofahrer mit positivem Drogentest erwischt

Rathenow

Einen 35-jährigen Autofahrer kontrollierten Polizisten am Dienstagvormittag in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Rathenow. Im Verlauf der Kontrolle wurde bei dem Mann ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv ausfiel und so eine Blutentnahme nach sich zog. Außerdem verfügte der Mann nicht über eine Fahrerlaubnis. Weiterhin stellten die Polizeibeamten fest, dass an dem bereits außer Betrieb gesetzten Volvo Kennzeichen befestigt waren, die eigentlich an einen Ford gehörten.

Kennzeichen werden sichergestellt

Die Kennzeichen, die durch die zuständige Behörde zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben waren, wurden durch die Beamten sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde dem 35-Jährigen untersagt. Er wird sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Von MAZonline