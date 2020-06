Westhavelland

Mit Beginn der Sommerferien laden die Badestellen an den Seen und an der Havel zum Baden, Planschen und Erholen ein. Nun sollen die seit fünf Jahren beliebten Bade-Inseln, die an der Badestelle am Hohennauener-Ferchesarer See und am Campingplatz „am Steggel“ in Steckelsdorf den Badenden viel Freude bereiteten, abgebaut werden.

Gar nicht reingelassen

Während die Bade-Insel in Steckelsdorf noch im See unweit des Ufers verankert ist, wurde die in Semlin zur Saison gar nicht erst wieder aufgebaut. Entsprechende Gerüchte sorgten bereits bei den Einwohnern beider Rathenower Ortsteile für Unmut.

Heftiger Protest

„Wenn die Bade-Insel weg soll, wird es heftigen Protest der Steckelsdorfer geben. Damit wird dem Ortsteil ein Teil der Attraktivität genommen. Ich kann diese Entscheidung, gerade nach fünf Jahren Existenz der Bade-Inseln, nicht nachvollziehen“, appelliert Ortsvorsteher Corrado Gursch an die Stadtverwaltung, noch eine Entscheidung im Sinne der Einwohner und Touristen zu finden, damit die Bade-Inseln bleiben können.

„Die Bade-Insel an der Badestelle war für die Semliner und die vielen Touristen im Ort ein Anlaufpunkt und gerade bei den Kindern sehr beliebt“, sagt der neue Semliner Ortsvorsteher Heiko Blankenburg. Er ist enttäuscht über diese Entscheidung der Stadt. Am 22. Juni wurden beide Ortsvorsteher während einer Besprechung mit dem Bürgermeister über die Entscheidung zum Abbau der Bade-Inseln informiert.

Bedenken bei der Stadtverwaltung

Die Stadt Rathenow hat Sicherheitsbedenken und formuliert in bestem Beamtendeutsch: „Geprüft wurde, welche Verkehrssicherungspflichten die Stadt Rathenow bezüglich der Badeinseln an den frei zugänglichen Badestellen in den Ortsteilen Semlin und Steckelsdorf zu erfüllen hat. Als zumutbare Vorkehrungen zum Betrieb kommt eine entsprechende Beschilderung der Badestelle (Verhaltensregeln zur Benutzung der Badeinsel), eine regelmäßige Prüfung der Badeinseln auf Funktionalität, Sicherheit und auf eine ausreichende Wassertiefe sowie eine Beaufsichtigung des Badebetriebs in Betracht.“

Darum genüge es beim Aufstellen von Bade-Inseln nicht, durch eine Beschilderung auf die Gefahr hinzuweisen. Zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht sei eine Beaufsichtigung des Badebetriebes zu den Zeiten, zu denen gebadet wird, notwendig. Wei die Beaufsichtigung nicht abgesichert werden könne, habe der Bürgermeister entschieden, die Inseln nicht in den See zu bringen.

Von Uwe Hoffmann