Rathenow

Wenn Ingo Möhring frisches Brot aufschneidet – die Kruste kracht und innen sieht man das Wattige, dann geht ihm das Herz auf. „Ich bin mit dem Duft und dem Knuspern großgeworden“, erzählt Möhring. Der Geruch von frischem Brot ist einmalig: „Es ist der einzige Duft, der nicht künstlich zu erzeugen ist“, so Möhring. Jeder, der zu Hause schon mal gebacken hat, wird das anheimelnde Gefühl kennen. Backen ist gut für Bauch und Seele.

Möhring führt die Bäcker- und Konditorei Möhring in vierter Generation. Sein Urgroßvater hat sie im Jahr 1908 gegründet, mit 28 Jahren übernahm Möhring den Betrieb von seinem Vater, als dieser erwerbsunfähig wurde. „Alles hat hier im Haus angefangen“, erinnert sich Möhring und zeigt auf den Terrazzoboden in der Backstube. Ein Stockwerk höher ist Möhring aufgewachsen, er wohnt immer noch dort: „Ich brauch‘ nur das Geländer runterrutschen – dann bin ich schon in der Backstube“, sagt er mit seinen leicht müden, aber funkelnd-blauen Augen.

Am Freitag feiert Ingo Möhring sein 25. Konditormeisterjubiläum. „Ich musste nochmal nachgucken, aber es stimmt: Vor 25 Jahren habe ich meinen Konditormeister absolviert, vor 29 Jahren den Bäckermeister.“ So richtig trennen könne man das aber nicht, findet Möhring. Für ihn war immer klar: Man braucht das Beste aus beiden Welten. Das frische, warme Brot und genauso habe eben das Süße seine Vorzüge.

Nach den Rezepten seiner Vorfahren bewahrt Möhring gute Tradition und beste Qualität. Quelle: Franziska von Werder

„Ich habe den Eindruck, dass die Menschen das gerade in schwierigen Zeiten brauchen“, so Möhring. Aus dem einfachen Grund: Wenn alles andere in der Welt gerade nicht so hinhaut, dann könne man wenigstens noch zusammen bei Kaffee und einer schön gemachten Cremetorte mit dunkel geröstetem Nougat sitzen. Dabei kommen die Menschen runter und merken: So schlecht geht es uns nicht. „Dieses Ritual von Kaffee und Kuchen bewahrt ein Stückchen heile Welt“, so Möhring.

Am Freitag, den 25.10. feiert Ingo Möhring sein 25. Konditormeisterjubiläum. Quelle: Franziska von Werder

An den Tag seiner Meisterprüfung zum Konditor erinnert sich Möhring gut. Stattgefunden hat sie vor 25 Jahren in Bergholz-Rehbrücke südlich von Potsdam. „Und die ganze Aufregung“, erinnert sich Möhring zurück und lacht. Aber es sei eben wichtig, dass man aufgeregt ist – sonst gehe man nicht mit dem notwendigen Ernst an die Sache. Zu seinen Auszubildenden sage er immer, dass jeder Tag wie eine Meisterprüfung ist. Die Qualität ist ihm sehr wichtig.

Bei seiner Meisterprüfung backt Möhring eine „Charlotte“

Bei seiner eigenen Meisterprüfung hat er eine Baumkuchentorte, eine „Charlotte“ gebacken. „Ich wusste ja, dass die Prüfer aus Potsdam stammen“, sagt Möhring. Auf die „Charlotte“ setzte er lauter lange Kerls. „Bei mir waren die natürlich nicht 2 Meter groß“, sagt Möhring schmunzelnd, „aber sie waren eben ganz langgezogen, so wie die Vorzeigegarde des preußischen Königs damals eben aussah.“

Das größte Tortengemälde der Welt

„Die Kreativität liegt im Blut des Bäckers. Viele in unserer Familie haben eine künstlerische Ader“, sagt Möhring. Als Kind wollte Möhring immer zur See. „Oder zum Zirkus wäre ich auch gegangen – irgendetwas eben, wo man entertainen kann“, sagt Möhring. Entertainment – das kann er in seinem Beruf als Bäcker und Konditor allemal: Er hat schon Torten für den Bundespräsidenten gebacken – in Form einer Weltkugel, für die Landesgartenschau hat er bei einer Live-Aktion das größte Tortengemälde der Welt gebacken.

Aufgesprühte Polstergarnituren und Gemälde verwandeln das Zelt in ein Kaffeehaus mit Tradition

Möhring liebt das Traditionelle und verbindet es mit dem Zeitgeist: Für den Tag der Deutschen Einheit übernahm er 2016 im Landeszelt die Versorgung. Es soll dort Kaffee und Kuchen geben. „Da dachte ich, wenn das in einem Zelt stattfindet, wird das nie ein richtiges Kaffeehaus“, erinnert sich Möhring zurück. Aber er hatte einen Einfall: Der Bäcker- und Konditormeister lässt die Zeltwände von Graffitikünstlern besprühen: „Vorbild war das Café Heider in Potsdam, eine echte Kultstätte.“ Mit aufgesprühten Polstergarnituren und Gemälden verwandelte sich das Zelt in ein Kaffeehaus mit Tradition.

Das Leben versüßen

Ingo Möhring liebt es für seine Kunden etwas Besonderes zu kreieren: „Desto mehr ich über die Person weiß, umso passender kann ich eine Torte für sie konzipieren.“ Und genau darum geht es Möhring: Er will den Menschen das Leben ein bisschen verschönern – oder besser: versüßen.

Von Franziska von Werder