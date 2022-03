Rathenow

Feuerwehrleute sind immer einsatzbereit. Rund um die Uhr sind sie auf Abruf und darauf vorbereitet, dass ihr Pieper sie zum Einsatz lotst. Dann geht alles ganz schnell. Rein in die Klamotten, auf den schnellsten Weg zur Feuerwache und ab in den Einsatz. Was zu Hause zurückbleibt, sind oft die Frauen und Partner der Feuerwehrkameraden mit den Kindern. Sie müssen oft Entbehrungen auf sich nehmen und haben auch ein bisschen Angst um ihren Partner.

Eine von ihnen ist Silvana Wandzik mit ihrer dreijährigen Tochter. Die 34-jährige junge Frau lebt mit dem Rathenower Feuerwehrmann André Kanzler zusammen. Er ist Jugendwart und gehört zur Taucherstaffel der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow. Mit über 1400 Einsatzstunden gehört er mit zu den aktivsten bei der Wehr. Wenn er zu den Einsätzen, Schulungen, Weiterbildungen oder zur Ausbildung der Jugendfeuerwehr aufbricht, bleibt seine Frau mit dem Kind allein zu Hause zurück.

An der Seite eines Feuerwehrmannes

Beide kennen sich seit zehn Jahren. „Ich habe André durch meinen Bruder zu Weihnachten kennengelernt. Wir leben jetzt seit vier Jahren zusammen“, erzählt Silvana Wandzik. Eigentlich wollten die beiden schon vor zwei Jahren heiraten. Allerdings machte ihnen Corona einen Strich durch die Rechnung.

„Ich wollte eine große Hochzeit mit allen Feuerwehrkameraden und ihren Frauen. Das wären etwa 400 Gäste. Eine solch große Hochzeit mit allen Kameraden ist das Privileg einer Frau, dessen Mann bei der Feuerwehr aktiv ist. Außerdem wollte ich nicht in einem 6000 Euro teuren Hochzeitskleid mit Mundschutz heiraten“ sagt Silvana Wandzik und lächelt.

Allerdings ist so eine Beziehung mit einem Feuerwehrmann nicht immer leicht. „Die Frau eines Feuerwehrmannes muss voll und ganz hinter ihrem Mann stehen und ihm den Rücken frei halten.“ Silvana Wandzik sagt immer: „Wenn zu Hause der Rücken nicht freigehalten wird, passt der Helm auf der Wache nicht mehr.“ Das gehe aber allen Frauen und Partnern von Feuerwehrkameraden so.“

Wenn der Pieper losgeht

Natürlich ist das für eine Frau und ihr Kind nicht ganz ohne, wenn man so oft auf den Partner verzichten muss. „Manchmal ist das schon nervig, wenn der Pieper losgeht.“ Besonders, wenn man gerade beim Einkaufen ist und mit den vollen Taschen im Supermarkt stehen gelassen wird oder man es sich abends auf dem Sofa gemütlich gemacht hat und einen Film sehen möchte. Plötzlich geht der Pieper an und die Stimmung ist dahin. Oft geht der Alarm los, wenn gerade das Mittagessen auf den Tisch kommt. „Dann heißt es das Essen warm halten“, so Silvana Wandzik.

Da muss die Frau eines Feuerwehrmannes durch. Dann heißt es nur noch, sich kurz zu verabschieden, bevor der Andere zum Einsatz eilt. „Ich bekomme jedes Mal einen Kuss, bevor mein Mann seinen Pflichten als Feuerwehrmann nachkommt. Den Kuss bekomme ich auch mitten in der Nacht, wenn ich den Alarm mal nicht mitbekomme und noch schlafe. Meistens werde ich aber sowieso wach, wenn mein Mann zum Einsatz aufbricht“, so die junge Frau.

Etwas Unbehagen ist schon dabei

Ein bisschen Unbehagen ist bei ihr natürlich schon mit dabei, wenn ihr Partner los muss. Schließlich sind bestimmte Einsätze auch nicht ganz ungefährlich. „Besonders bei den Sturmeinsätzen habe ich schon etwas Angst um meinen Mann gehabt. Da kann schließlich immer was passieren. Dann bin ich zufrieden, wenn er irgendwann wieder in der Wohnungstür steht“, so Silvana Wandzik.

Auch für André Kanzler ist die Freude nach Hause zu kommen immer groß. „Ich bin glücklich, eine Frau zu haben, die meine Arbeit bei der Feuerwehr so mitträgt. Ich freue mich auch jedes Mal nach einem Einsatz meine Familie wiederzusehen. Dann nehme ich Frau und Kind in den Arm und drücke sie ganz fest“, so André Kanzler.

Längster Einsatz war auch für die Frauen und Partner belastend

Ganz doll haben Frau und Kind ihren Mann beim letzten Großbrand-Einsatz vermisst. Da waren die Kameraden abwechselnd über 92 Stunden im Einsatz. „Ich kann mich gut erinnern. Am Abend gegen 20 Uhr gab es den Alarm über den Pieper. Dann ist André los. Wenig später kamen die Sirenen, die auf einen Katastrophenfall hingewiesen haben. Das war bedrückend. Mein Mann ist dann am nächsten Morgen gegen 7 Uhr zu Hause angekommen, hat kurz geschlafen und ist gegen 11 Uhr wieder los. Das war schon belastend“, so Silvana Wandzik.

Nach den Einsätzen sitzen die beiden dann noch zusammen und unterhalten sich. „Alles will mein Mann mir von den Einsätzen aber nicht erzählen. Besonders bei schweren Unfällen möchte er mich mit Details nicht belasten. Ich möchte aber schon wissen, wie es meinem Mann nach solchen Situationen geht“, so die junge Frau und Mutter.

Auf eines freut sich das Pärchen aber ganz besonders – eine große Hochzeit. Auch wenn der Termin noch nicht fest steht, weiß Silvana Wandzik genau: „Es wird eine große und schicke Hochzeit mit vielen Gästen und vor allem ohne Mundschutz.“

Und wenn der Pieper in der nächsten Zeit wieder einmal anschlägt und einen Einsatz meldet, wird Silvana Wandzik ihrem Mann natürlich den Rücken freihalten, wie sie es immer macht. „Ich weiß, wie wichtig die Arbeit meines Mannes bei der Feuerwehr ist. Ich weiß auch, dass es viele Frauen und Partner von Feuerwehrleuten genauso geht wie mir.“

