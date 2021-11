Rathenow

Die Stadt Rathenow kündigt für die Verladestraße und die Straße An der Bahn Bauarbeiten an. Das teilt Stadtsprecherin Anne Kießling mit. Die Straßen sind deswegen von Montag, 15. November an, bis Freitag, 3. Dezember, für drei Wochen gesperrt. Die Asphaltdeckschicht wird in beiden Straßen erneuert. Betroffen ist die Straße An der Bahn bis zur Heidefeldstraße. Die Zufahrt zur Heidefeldstraße 31 bis 42 bleibe frei zugänglich, heißt es seitens der Stadt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während der Bauarbeiten gebe es in der Schopenhauerstraße ein absolutes Halteverbot, so Anne Kießling. So sollen die Zu- und Abfahrten der Buslinien gewährleistet werden.

Von MAZonline