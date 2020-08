Rathenow

Das Beachvolleyballfeld am Rathenower Wolzensee ist ab sofort wieder eine Freude für Sportbegeisterte.

Am vergangenen Donnerstag brachte der städtische Betriebshof ein neues Netz an. Es besteht aus einem schnittfesten Material, das vor Beschädigung durch Vandalismus schützen soll. Die Sandfläche wurde mit einer speziellen Fräse mechanisch aufgelockert und bietet Spielerinnen und Spielern einen weichen Untergrund.

Die Instandsetzung des Beachvolleyballplatzes war ein Vorschlag im Rahmen des Bürgerbudgets, der sich mit 35 Stimmen im Budget für die Stadt Rathenow durchsetzen konnte. Der Vorschlag gehörte zu den ersten Ideen.

Von den sechs Projekten, die stadtweit für das kommende Jahr die meisten Stimmen erhalten haben, befinden sich drei in Rathenower Ortsteilen. Die meisten Stimmen überhaupt, nämlich 68, wurden für die Herrichtung einer Jugendspiel- und Freizeitfläche am Steckelsdorfer See abgegeben.

Außerdem hat es die Aufwertung des Spielplatzes am Ortsausgang Richtung Schollene unter die sechs Vorhaben geschafft, die im kommenden Jahr ungesetzt werden. 24 000 Euro des 60 000 Euro umfassenden Budgets werden somit nach dem Mehrheitswillen der Bürger in Steckelsdorf investiert.

Von MAZ