Rathenow

Schöner Schreck am Dienstagabend. Gerade herrschte in der Baumschule Schepler an der Rhinower Landstraße 25 noch trübe Stimmung, weil wegen Corona in der Hauptgeschäftszeit weiter geschlossen sein muss. Da rief ein Geschäftspartner an, um mitzuteilen, dass im Land Brandenburg die Baumschulen, Gartencenter und Blumenläden ab 1. März wieder öffnen dürfen. Eben sei das in den Nachrichten gewesen.

„Wir freuen uns über diese Entscheidung der Landesregierung“, sagt Inhaberin Silke Schepler, „es wäre aber schön gewesen, wenn wir nicht ganz so kurzfristig davon erfahren hätten.“ Noch am gleichen Abend habe sie einige Bestellungen abgeschickt, teilt sie mit. Und schnell sei klar gewesen, dass es jetzt ganz viel zu tun gibt.

Im Zelt ist alles vorbereitet. Quelle: Bernd Geske

Grundsätzlich war die Baumschule für das Frühlingsgeschäft bereit, das in jedem Jahr den größten Umsatz bringt. Allerdings hatte es bis Dienstagabend nicht die kleinsten Anzeichen dafür gegeben, dass das Land den Lockdown für die Branche möglicherweise lockern würde. Mit einer so schnellen Lösung wie jetzt hatte schon gar niemand gerechnet.

In der Baumschule geht die Umstellung damit los, dass der Verkaufsraum, der wegen des Lockdowns für diese Zwecke nicht verwendet werden durfte, wieder dafür hergerichtet wird. Zwischenzeitlich war er für die Winterveredlung eingeräumt worden. Die Pflanzen, die wegen des Winterschutzes noch eng zusammen gestellt sind, werden jetzt auseinander gestellt. Die Beschilderung wird auf den neusten Stand gebracht.

Heidelbeeren sind am meisten gefragt. Quelle: Bernd Geske

Nur zwei Tage vorher hatte es indes für die Baumschule Schepler noch gar nicht so gut ausgesehen. „Wir leben davon, dass wir unsere Pflanzen verkaufen“, erklärt die Chefin. Am 24. Dezember habe man noch Weihnachtsbäume verkaufen dürfen, dann kam die Auflage, dass keine Kunden mehr aufs Gelände dürfen. Fortan war nur erlaubt, Pflanzen vor dem Geschäft zu übergeben, die Kunden vorher per Telefon bestellt hatten. Das aber kam nur sehr selten vor.

Der Sinn und Inhalt des Verkaufs in der Baumschule sei ja gerade, dass die Kunden dort ihre Pflanzen aus der Nähe anschauen, vergleichen und auswählen können, erklärt Silke Schepler. Fachkundige Beratung gehöre immer mit dazu. Eine kurzfristige Umstellung auf Online-Versand wäre keine Lösung gewesen, weil die Pflanzen der Baumschule dafür zu groß seien und samt Wurzelballen oder Topf auch viel zu schwer.

Obstbäume sind reichlich vorhanden. Quelle: Bernd Geske

Über Einnahmen durch das Abholen von bestellten Pflanzen und Ausliefern an Kunden habe die Baumschule in der Lockdown-Zeit höchstens zehn Prozent ihrer Kosten decken können, berichtet die Chefin. Es sei zwar sicher gewesen, dass das Geschäft wegen finanzieller Schwierigkeiten nicht aufgegeben werden muss. Doch habe Silke Schepler aus ihrem Privatvermögen bereits einige Rechnungen begleichen müssen, die für Wareneinkäufe angefallen waren.

Wenig Verständnis für die faktische Schließung hatte man in der Baumschule jetzt vor allem deshalb, weil sie während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 offen bleiben durfte. „Wir haben 1600 Quadratmeter Freifläche hier und viele Wege, auf denen die Kunden die vorgeschriebenen Abstände einhalten können“, sagt Silke Schepler. Bei Kontrollen im letzten Frühjahr hätten die Vertreter des Ordnungsamtes festgestellt, dass bei ihnen alles „vorbildlich“ war.

Ein Garten ohne Corona. Quelle: Bernd Geske

Noch ist nicht bekannt, welche Hygienevorschriften ab Montag gelten werden, sagt die Chefin. Aber klar sei schon jetzt, dass welche Anforderungen auch immer in den Baumschulen am besten eingehalten werden können. Viel frische Luft und jede Menge Platz.

Nun wird es sich doch noch lohnen, dass die Baumschule wie immer ein paar besondere Angebote zum Frühjahr vorbereitet hat. Es gibt günstige Wurzelware, die im Garten sofort eingepflanzt werden muss. Außerdem gibt es bis Mitte März die neue Chance, dass Kunden einjährige Triebe ihrer alten Obstbäume auf eine neue Wurzelunterlage bringen lassen können. Winterveredlung genannt.

Beliebte Sorten Am meisten gefragtist in den letzten Jahren die Heidelbeere. Beim Obstliegen die Apfelbäume vor den Kirschen und Birnen. Ahorn und Trompetenbaum werden in Kugelform sehr geschätzt. Als Vogelnährgehölzewerden Schlehe, Einfacher Schneeball und Eberesche gern gekauft. Kätzchenweide und Zaubernuss blühen jetzt gerade sehr hübsch.

„Wir freuen uns sehr, dass die Kunden ab Montag wieder bei uns kaufen können, um ihre Gärten schön zu machen“, fasst Silke Schepler zusammen. Zu hoffen sei aber, dass die Bundesländer einheitlich handeln. Beim Lockdown im Frühjahr 2020 seien Kunden aus Hamburg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern zu ihnen gekommen, weil dort die Baumschulen geschlossen waren.

Von Bernd Geske