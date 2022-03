Rathenow: Beliebte Veranstaltungsreihe der Stadtbibliothek wird fortgesetzt

Rathenow

Als im vergangen Sommer die kulturaffinen Menschen der Region nach einer langen Zeit coronabedingter Einschränkungen endlich wieder etwas erleben konnten, kam dieses Angebot gerade recht: Unter dem Titel „Gespräche am Schleusenplatz: Literarische Stimmen im Exil“ organisierte die Rathenower Stadtbibliothek in Zusammenarbeit mit der Phronesis Diskurswerkstatt eine Lesereihe, die die Literatur des Nahen Ostens in den Mittelpunkt stellte. An vier Abenden wurden dem Publikum interessante Einblicke in eine fremde Welt geboten.

Weil die Veranstaltungsreihe gut ankam, wird es in diesem Jahr eine Neuauflage geben, was insbesondere der Förderung durch die Partnerschaft für Demokratie Westhavelland & Nauen zu verdanken ist. Nach Auskunft von Stefan Nitsche, Mitarbeiter in der Stadtbibliothek, sind sechs Veranstaltungen geplant. Wie im vergangenen Jahr werden diese – vorausgesetzt das Wetter spielt mit – auf dem lauschigen Hof der Bibliothek stattfinden.

Veranstaltungen kostenlos

„Die Themen sind noch nicht ganz festgezurrt, aber es wird eine Mischung aus Belletristik- und Sachbuchlesungen sein“, so Nitsche. „Die Veranstaltungen werden wieder kostenlos angeboten.“ Nach den Lesungen bestehe die Möglichkeit, mit den Vortragenden und den anderen Zuschauern ins Gespräch zu kommen.

Den Anfang der Reihe macht am kommenden Dienstag, den 15. März, die Schriftstellerin Grit Lemke. Sie wird ihr im vergangenen Jahr erschienenes Buch „Die Kinder von Hoy“ vorstellen. Die aus Hoyerswerda stammende Grit Lemke (Jahrgang 1965) hat das Leben ihrer Heimatstadt porträtiert und dabei die Biografie ihrer komplexen Generation aufgearbeitet. In einem dokumentarischen Roman verschränkt sie virtuos die Stimmen der Kinder von Hoy zu einer mitreißenden Geschichte.

Porträt einer Stadt

Die Kinder von Hoy, das sind jene, die in den sechziger und siebziger Jahren mit ihren Eltern nach Hoyerswerda gekommen waren. In eine DDR-Musterstadt – aus dem Heideboden gestampft, aus Bauelementen zusammenmontiert. Morgens rollen die Eltern in Schichtbussen davon, die Kinder wachsen in einem großen Kollektiv auf.

Die Erzählerin wird Teil der Kultur- und Kunstszene um Gerhard Gundermann. Eine Art proletarische Boheme entwickelt sich: nachts wird im Kellerclub geschwoft, morgens geht es im Schichtbus zur Arbeit. Doch der Wiedervereinigung folgen Massenentlassungen. Ein ein latent vorhandener Rassismus gegen in der Stadt lebende Vertragsarbeiter aus anderen Ländern sowie eine schnell erstarkende Rechte führen zu Ausschreitungen. Die Kulturszene bleibt tatenlos, doch auch für sie wird danach nichts mehr sein, wie es war.

Grit Lemke wurde in Spremberg geboren und wuchs in Hoyerswerda auf. Nach einer Baufacharbeiterlehre und Arbeit im Theater- und Kulturbereich studierte sie in Leipzig Kulturwissenschaft, Ethnologie und Literaturwissenschaft. Später promovierte sie in Europäischer Ethnologie an der Humboldt-Uni zu Berlin. Seit 1991 arbeitete sie als freie Journalistin, Autorin und Kuratorin.

Die Lesung am Dienstag (15.3.) findet in den Räumen der Stadtbibliothek statt und beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gilt die 3G-Regel.

Von Markus Kniebeler