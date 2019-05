Rathenow

Am Mittwoch, den 29. Mai, setzt Die Linke Rathenow die in lockerer Abfolge stattfindende Gesprächsreihe „ Christian Görke im Gespräch mit ...“ im Restaurant „Zum Alten Hafen“ fort. Der Finanzminister wird sich dieses Mal mit dem erfolgreichsten Vereinstrainer des deutschen Frauenfußballs, Bernd Schröder, über sportliche, aber auch gesellschaftliche Themen unterhalten.

Der zweite Talk

Nach dem Auftritt bei „Talk im Park“ mit der damaligen Antenne-Brandenburg-Moderatorin Marina Ringel im Optikpark vor einigen Jahren ist dies Schröders zweiter Besuch zu einem Talk-Auftritt in Rathenow. Zum Fußball war er schon öfter zu Gast – beim FSV Optik Rathenow.

Erfolgstrainer in Potsdam

Der 1942 geborene Bernd Schröder gewann in seinen 40 Jahren als Trainer des 1. FFC Turbine Potsdam, 1971 bis 1992 und 1997 bis 2016, insgesamt 24 Titel – darunter jeweils sechs DDR- und Deutsche Meisterschaften. Drei Pokal-, zwei Europapokalsiege sowie jeweils ein Sieg UEFA-Women’s-Cup der Champions League stehen ebenfalls auf seiner Erfolgsliste als Trainer.

45 Jahre dabei

Als Bernd Schröder 1997 erneut als Trainer zu Turbine kam, führte er die Frauenmannschaft aus der Bundesliga Nord in die Bundesliga, wo das Team seit 1997/1998 ununterbrochen spielt. Nach Ende der Saison 2015/2016 ging Schröder nach insgesamt 45 Jahren als Trainer, Manager seit 1992 und Vorstand in den Ruhestand. Als neuer Trainer übernahm Matthias Rudolph. Noch immer gehört er aber zum erweiterten Vorstand und ist regelmäßig zu den Turbine-Potsdam-Spielen im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam-Babelsberg im Stadion.

Gerne bei Turbine

„Ich kenne Bernd Schröder mittlerweile seit vielen Jahren“, sagt der ehemalige Sportlehrer Christian Görke. „2004 kam ich in den Potsdamer Landtag und gehe, wenn es die Zeit erlaubt, gerne zu Sportveranstaltungen, um den Kopf von der Politik frei zu bekommen. Gern bin ich bei Spielen von Turbine Potsdam.“

Die Erinnerungen

Im Juli 2017 erschien im Steffen Verlag Bernd Schröders Autobiografie über sein Trainer-Leben. Bernd Schröder ist, mit Christian Görke, am 29. Mai 2019, ab 18 Uhr im Restaurant „Zum Alten Hafen“ zu Gast.

Von Joachim Wilisch