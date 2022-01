Rathenow: Berufsorientierung am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium

Rathenow

Kurz vor den Winterferien tummeln sich auf den Gängen des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums in Rathenow traditionsgemäß nicht nur Schüler und Lehrer herum. Die Schule will den Jugendlichen der Oberstufe eine Orientierung für die Berufswahl geben. Nachdem die Hochschulinformationstage (HIT) in den letzten zwei Jahren ausschließlich digital stattfanden, entschied sich die Schule in diesem Jahr für eine Mischform aus Präsenzveranstaltungen und digitalen Zuschaltungen. Ein Studium, eine Ausbildung oder doch lieber dual studieren? Die Optionen sind vielfältig – so auch die Felder der Referenten:

Unter anderen stellt sich die Bundeswehr vor, Berufe aus dem Gesundheits- und Verwaltungswesen sind vertreten. Die Schüler bekommen außerdem den Berufsweg eines Fluglotsen gezeigt, es stellen sich zudem Hochschulen und Universitäten vor und einige ehemalige Schüler sind gekommen.

So etwa auch Niklas Wulsch, der 2020 sein Abitur an dem Rathenower Gymnasium absolvierte. Er hat sich danach für ein duales Studium in Wirtschaftsinformatik entschieden. Zu dieser Wahl hat die Schule keinen unerheblichen Beitrag geleistet: „Wir mussten uns in der neunten Klasse in Vorträgen mit verschiedenen Berufsgruppen beschäftigen“, erinnert sich der Student zurück. „Seitdem wusste ich, in welche Richtung es bei mir gehen wird.“ Das zeigt ganz eindeutig: Die Berufsorientierung trägt Früchte.

Berufsorientierung an der Jahnschule Quelle: Franziska von Werder

Das freut auch Oberstufenkoordinatorin Karin Lemme, die die Veranstaltung mit einer siebenköpfigen Arbeitsgruppe auf die Beine stellt. Seit 2007 bietet die Schule eine Berufsorientierung an, in gebündelter Form finden die Hochschulinformationstage (HIT) seit über 10 Jahren an zwei Tagen statt.

Niklas Wulsch ist im 3. Semester: „Der Vorteil eines dualen Studiums ist, dass es integrierte Praxiseinsätze gibt.“ Es sei daher vor allem für Leute interessant, die gerne praxisbezogen lernen. Auch, dass man schon Geld verdient, lobt der ehemalige Schüler an seinem Studium. Man habe außerdem ganz gute Jobchancen nach dem Studium, weil man währenddessen schon viele Berufserfahrungen sammele. Die Klausurenphase sei dementsprechend kompakt.

Aber worum geht es eigentlich bei Wirtschaftsinformatik? Wulsch guckt in fragende Gesichter. „Manchmal ist die deutsche Sprache wirklich so einfach: Es ist die Schnittstelle zwischen BWL und Informatik“, erklärt er. Nach seinem Vortrag guckt er schon in weniger fragende Gesichter. Auf dem Schulkorridor begrüßt sich eine andere Gruppe ehemaliger Schüler. Auch für sie ist der Tag ein voller Erfolg.

Von Franziska von Werder