Als Wolfram Bleis, Stadtverordneter der CDU, im letzten Bauausschuss fragte, wie der Stand der Dinge beim Brauereiprojekt sei, da konnte ihm niemand so recht Auskunft geben. Er habe lange nichts mehr von den zuvor so aktiven Investoren gehört, so Bleis. „Muss man sich etwa Sorgen machen?“

Kategorisch verneinen kann man dies nicht. Zum einen hat die Corona-Pandemie die kulturellen Aktivitäten auf dem Gelände von einem Tag auf den anderen auf Eis gelegt. Zum anderen – und das ist erheblicher – gibt es in Reihen der Gesellschafter der Braulab GmbH, die gegründet wurde, um das Brauereiprojekt voranzutreiben, einen handfesten Interessenkonflikt.

Zwei Fraktionen in der GmbH

Nach Auskunft von Sebastian Wagner, Geschäftsführer der Braulab GmbH, gibt es unter den Gesellschaftern eine Fraktion, die die Liegenschaft schnellstmöglich zu verkaufen beabsichtigt. Auf der anderen Seite gibt es die Gruppe um Sebastian Wagner, welche die ursprünglichen Planungen weiterverfolgen will.

Das Brauereigelände soll zu einem lebendigen Stadtquartier entwickelt werden. Quelle: Markus Kniebeler

Diese Pläne sehen eine Kombination aus Neubau und Restaurierung vor. Auf den Freiflächen des Areals sollen bis zu 100 Eigentumswohnungen errichtet werden. Und in die denkmalgeschützten Backsteinbauten sollen verschiedene gastronomische und gesundheitsorientierte Angebote Einzug halten: Hofladen, Hofcafé, Gästewohnungen, ein Wellness-Bereich. Ersten Ideen zufolge könnte auch ein medizinisches Zentrum angesiedelt werden: mit Ärzten, Physiotherapeuten einer Yogaschule und Ähnlichem.

„Die Fraktion, der ich angehöre, ist weiterhin fest entschlossen, diese Pläne in die Tat umzusetzen“, so Wagner. Die andere Fraktion allerdings halte weiterhin an der Veräußerung des Ensembles fest.

Hoffnung auf Einigung

Mittlerweile deutet sich an, dass die Wagner-Fraktion der Gegenseite ihre Anteile abkaufen könnte. „Wenn das gelingt, werden wir unsere Pläne, das Brauerei-Gelände in ein lebendiges Stadtquartier umzuwandeln, weiterverfolgen“, so Wagner. Spätestens bis Ende August soll der Richtungsstreit, in den von beiden Seiten Juristen eingeschaltet wurden, geklärt sein.

Sebastian Wagner ist vorsichtig zuversichtlich, dass er das Vorhaben, in das viel Herzblut geflossen ist, weiterverfolgen kann. Eine Änderung allerdings wird es geben. „Wir wollen die GmbH in eine Genossenschaft umwandeln“, sagt der Stadtplaner, der seit Jahren in Rathenow wohnt. Mit den Beiträgen der künftigen Mitglieder könnte die gemeinsame Investition gestemmt werden.

Dem partizipatorische Prinzip dieser Rechtsform zufolge würden die Mitglieder Miteigentümer der Anlage. Dadurch werde eine größere Identifikation mit dem Projekt erzielt, so Wagner. Gleichzeitig habe diese demokratische Entscheidungsstruktur den Vorteil, die Genossenschaft vor der Übernahme Dritter zu schützen, die andere Interessen verfolgen.

Etliche Voranfragen

Wagner ist guter Dinge, dass die Wohnungsinteressenten – tatsächlich gibt es schon etliche Voranfragen – bei der Stange bleiben. „Meine Mitstreiter und ich sind nach wie vor davon überzeugt, dass wir das Brauerei-Gelände in ein attraktives, lebenswertes Stadtquartier verwandeln können“, sagt er.

Am 11. August wird Sebastian Wagner im Bauausschuss über die jüngsten Entwicklungen des Brauerei-Projekts informieren. Vielleicht ist bis dahin der Richtungsstreit in der Gesellschaft bereits entschieden. Dann gäbe es wahrlich Neues zu berichten.

