Rathenow: Briefmarkentausch am Karfreitag fällt das zweite Mal aus

Rathenow

Was waren das in den früheren Jahren doch für eindrucksvolle Veranstaltungen! Bis zu 500 Fachleute und interessierte Laien kamen im Blauen Saal zusammen, wenn im Kulturzentrum Rathenow die Großtauschveranstaltungen der Briefmarkensammler und Numismatiker stattfanden. Der Karfreitag war bei allen Kennern dafür Jahr für Jahr fest gebucht.

In diesem Jahr aber findet der Großtauschtag am Karfreitag wegen der Corona-Maßnahmen nun schon zum zweiten Mal hinterein-ander gar nicht statt. Vor einem Jahr musste er wegen der Pandemie abgesagt werden. Das ist in diesem Jahr nicht erforderlich. „Wir haben die Veranstaltung wegen der Corona-Situation für 2021 gar nicht erst geplant“, erklärt Jürgen Mai aus Premnitz, der seit 2004 die Zusammenkünfte im Kulturzentrum organisiert.

Weniger Teilnehmer gezählt

Von Großtauschveranstaltungen könne in den letzten Jahren auch nicht mehr die Rede sein, teilt er mit. Seit 2010 habe die Menge der Beteiligten abgenommen, deshalb werde jetzt nur noch von einem Sammlertreff gesprochen. Sei es, wie es sei: Der lokale Höhepunkt für die Briefmarken- und Münzensammler ist er weiterhin.

Er war noch ein Junge, als Jürgen Mai 1950 mit dem Briefmarkensammeln begann. Die Zoologie bildete sich bald als sein bevorzugtes Gebiet heraus. Er sammelte Tiermotive und ordnete sie nach biologischer Systematik. Gerade aus beruflichen Gründen nach Premnitz gekommen, wurde er 1960 Mitglied der Betriebsarbeitsgemeinschaft (BAG) des großen Chemiefaserwerkes. Seit 1966 leitete er dann diese AG und steht heute der Premnitzer Fachgruppe Philatelie vor, die zum Brandenburgischen Kulturbund gehört.

„Tag der Briefmarke“ im Oktober

Von 1972 an gab es immer am „Tag der Briefmarke“, dem letzten Oktobersonntag, Veranstaltungen im Premnitzer Kulturhaus Süd, die gemeinsam mit der Betriebsarbeitsgemeinschaft Numismatik organisiert wurden, berichtet Jürgen Mai. Weitere Veranstaltungsorte waren das Kulturhaus Fabrikenstraße, das Kulturhaus Liebigstraße, der Saal der Gaststätte Fennblick und der Speisesaal der Dachsbergschule. 2007 fand dort der 36. und letzte Premnitzer Großtausch statt.

Seit 1972 gibt es die Großtauschtage im Blauen Saal des Kulturzen-trums Rathenow, berichtet Jürgen Mai. Veranstalter war damals der Kreisvorstand des Philatelistenverbandes im Kulturbund. Ab 1976 habe es dort eine Tombola mit Briefmarkengewinnen für junge Sammler gegeben, die Mitglieder der Gruppen gespendet hatten.

Postkarten mit dabei

Seit 2004 richtet die Fachgruppe Philatelie Premnitz diese Sammlertreffs aus. Mitorganisator ist die Fachgruppe Numismatik Premnitz. Außerdem im Angebot sind historische Postkarten, Ansichtskarten und historische Literatur.

Am 30. November 1990 war der „Philatelistenverein Kreis Rathenow“ gegründet worden, dem auch die BAG Philatelie des Chemiefaserwerkes beitrat. Als dieser Verein im Januar 2003 seine Auflösung beschloss, traten die Premnitzer als Fachgruppe in den Brandenburgischen Kulturbund ein.

Blauer Saal sehr voll

In den Siebziger- und Achtzigerjahren sei es bei den Großtauschveranstaltungen im Blauen Saal stets sehr voll gewesen, blickt Jürgen Mai zurück. Als Organisator habe er auch Tische vermietet an Anbieter, die zum Treff passende Erzeugnisse verkauften. Das habe zur Belebung beigetragen.

Immer seien die Sammlertreffs eine gute Gelegenheit für Fachgespräche der Teilnehmer gewesen, berichtet er. 2019 habe nun die bislang letzte Veranstaltung stattgefunden. Er halte weiter Kontakt zu den Interessierten, sagt Jürgen Mai. Alle würden darauf hoffen, dass 2022 wieder ein Treff möglich sei.

Von Bernd Geske