Rathenow

Die Landesstraße 98 zwischen Rathenow und Bamme wird ab dem kommenden Montag für den Verkehr zwei Wochen lang halbseitig gesperrt. Im Auftrag der Deutschen Telekom wird im Umfeld der kleinen Brücke über den Klusgraben eine Trasse für eine Telekommunikationsfernleitung hergerichtet. Unter anderem muss der Klusgraben mit einem Rohr unterquert werden, durch das die künftige Leitung verlaufen wird.

Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Brücke über den Klusgraben, die vom Landesbetrieb Straßenwesen realisiert wird. Der Abriss der alten Brücke und der Bau einer neuen Brücke sind längst durchgeplant. Doch die Arbeiten können erst beginnen, wenn die Telekom ihre Leitung umverlegt hat.

Kabel muss umverlegt werden

Denn momentan liegt der Kabelstrang in derselben Trasse, in der die L 98 verläuft. Beim Abriss der Brücke und bei den aufwendigen Fundamentarbeiten würde das Kabel unweigerlich beschädigt werden. Deshalb muss eine neue Leitung so um die Baustelle herumgeführt werden, dass die Brückenbauer ungestört zu Werk gehen können.

In den kommenden zwei Wochen soll nach Auskunft von Telekom-Sprecher Georg von Wagner der so genannte Düker – das Leitungsrohr, das den Klusgraben unterquert – installiert werden. Für diese Arbeiten muss der Brückenabschnitt bis zum 18. Dezember halbseitig gesperrt werden. Per Ampelschaltung wird der Verkehr an der Engstelle vorbeigeführt.

Brückenbau im Feuchtgebiet Die L 98 mit der Brücke über den Klusgraben führt quer durch das Rodewaldsche Luch. Das rund 130 Hektar große Feuchtgebiet zwischen Rathenow und Bamme wurde 1997 unter Naturschutz gestellt. Der morastige Untergrund macht aufwendige Fundamentarbeiten für den Brückenbau notwendig. Gleichzeitig darf die geschützte Landschaft durch das Bauvorhaben nicht nachhaltig beeinträchtigt werden.

Die damit verbundenen Wartezeiten für Verkehrsteilnehmer sind allerdings nur ein Vorgeschmack auf die Beeinträchtigungen, mit denen nach Beginn der eigentlichen Brückenbauarbeiten zu rechnen ist. Wenn Ende Januar die neue Leitung angeschlossen und das alte Kabelstück abgeklemmt ist, rücken die Brückenbauer an.

Noch ist der Weg zwischen Rathenow und Bamme frei. Voraussichtlich ab Februar wird die Strecke für knapp anderthalb Jahre voll gesperrt. Quelle: Markus Kniebeler

Fast anderthalb Jahre hat der Landesbetrieb Straßenwesen veranschlagt, um das Bauvorhaben zu erledigen. Die L 98 wird in dieser Zeit voll gesperrt. Autofahrer, die von Rathenow nach Bamme wollen (und umgekehrt) müssen einen erheblichen Umweg in Kauf nehmen.

Bauen auf instabilem Grund

Beim Anblick der unscheinbaren Brücke mag mancher sich fragen, warum Abriss und Neubau so viel Zeit verschlingen sollen. Aber wenn man den Blick weitet und das Gebiet rechts und links der Brücke betrachtet, ahnt man, warum das Bauen hier komplizierter wird als anderswo. Die L 98 führt an dieser Stelle durch das Rodewaldsche Luch, ein geschütztes Feuchtgebiet, das aus Tümpeln, Gräben und morastigen Flächen besteht. Die große Herausforderung für die Ingenieure besteht darin, das Bauwerk auf belastbare Fundamente zu setzen.

Nicht nur die Brücke, sondern auch die Zufahrten werden erneuert. Quelle: Markus Kniebeler

Das betrifft nicht nur die Brücke selbst. Auch die Auffahrten werden neu hergerichtet und bedürfen einer besonderen Gründung. Insgesamt wird ein Straßenstück von knapp 600 Metern Länge erneuert. Dabei werden auch die beiden Kurven östlich und westlich des Bauwerks neu geführt. Außerdem wird dieser Straßenabschnitt, der quer durchs Luch führt, um etwa 1,60 Meter angehoben.

Abstimmungsprobleme

Diese Arbeiten sollten ursprünglichen Planungen zufolge schon längst im Gange sein. Für den 10. August hatte der Landesbetrieb den Start der Arbeiten angekündigt. Sogar die Umleitungsschilder waren bereits installiert. Vier Tage vor dem Termin wurde der Baustart dann plötzlich abgeblasen. Offenbar hatte es erhebliche Abstimmungsprobleme zwischen dem Landesbetrieb und der Telekom gegeben.

Die sind nun ausgeräumt. Bis Ende Januar wird man die Baustelle noch passieren können. Doch dann wird die L 98 für jeglichen Verkehr gesperrt – voraussichtlich bis zum Sommer 2022.

Von Markus Kniebeler