Rathenow: Bündnis für Familie auf der Suche nach einem neuen Partner

So ist das im Leben. Man lernt sich kennen, geht eine Partnerschaft ein – und bisweilen trennt man sich wieder. So ähnlich geht es gerade dem Bündnis für Familie Westhavelland.

Das hauptsächlich von Ehrenamtlern organisierte Netzwerk, das sich darum kümmert, Familien bei der Bewältigung des Lebensalltags zu unterstützen, steht vor einer Zäsur. Das Diakonische Werk Havelland, seit sieben Jahren Träger des Bündnisses, wird sich Ende des Jahres von dieser Aufgabe zurückziehen.

Guido Panschuk, Geschäftsführer des Diakonischen Werks, redet bei der Frage nach den Gründen für den Rückzug nicht um den heißen Brei herum. „Wir können uns das Engagement nicht mehr leisten“, sagt er. Das Diakonische Werk habe eine Vielzahl von Verpflichtungen und müsse dabei immer auch die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten. Deshalb sei bereits im Sommer sei die Entscheidung gefallen, die Zusammenarbeit mit dem Bündnis zu beenden.

Das Diakonische Werk Havelland, hier Geschäftsführer Guido Panschuk, gibt die Trägerschaft Endes des Jahres ab. Quelle: Bernd Geske

„Das war für uns schon ein herber Schlag“, sagt Matthias Seils, hauptamtlicher Koordinator des Netzwerks, dessen über den Kreis geförderte Stelle Ende des Jahres ausläuft. Vorwürfe macht er der Diakonie keine. „Wir sind dankbar für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen sieben Jahren.“

Suche nach einem neuen Träger

Nun muss es Seils zufolge darum gehen, möglichst schnell einen neuen Träger zu finden, unter dessen Fittichen die Ehrenamtler ihre Projektarbeit fortsetzen können. „Wir brauchen zwingend einen professionellen Partner“, sagt der Koordinator. Vor allem gehe es darum, die Arbeit rechtssicher zu machen. „Um Verträge abzuschließen oder Fördermittel zu beantragen sei es unerlässlich, einen anerkannten Rechtsträger zu haben.“

Seils zufolge hat es bereits Kontakte zu potenziellen Trägern gegeben. Entschieden sei noch nichts, es werde verhandelt. Sollte sich niemand finden, der die Nachfolge des Diakonischen Werkes antritt, wäre das Bündnis in seiner jetzigen Form nicht mehr arbeitsfähig. „Dann können wir den Laden dicht machen“, sagt Seils.

Einer der Höhepunkte im Jahreskalender des Bündnis für Familie: Der Familientag. Quelle: Juergen Ohlwein

Für viele anerkannte Hilfsprojekte wäre das das Ende. Etwa für den Familientag, an dem Vereine und andere Institutionen ihre Angebote präsentieren. Oder für den Sprachunterricht, der sich an Migranten richtet. Und auch für das vielleicht bekannteste Projekt des Familienbündnisses, die Biberburgen. Seit 2010 können Kinder, die Hilfe, Schutz oder Trost brauchen, diesen in mit speziellen Aufklebern gekennzeichneten Läden, Restaurants und Büros finden.

Lösung für einzelne Projekte

Noch ist das Ende des Familienbündnisses nicht besiegelt. Und selbst wenn sich kein Träger findet, muss das nicht das Aus für die wertvolle Arbeit bedeuten. Dann müsse man sondieren, ob vielleicht einzelne der genannten Projekte unter das Dach einzelner Träger schlüpfen könnten, sagt Panschuk. All das werde man in den kommenden Wochen prüfen.

Für die Streiter des Bündnisses wäre das freilich die zweitbeste Lösung. „Wir haben im Lauf der Jahre ein gut funktionierendes Netzwerk aufgebaut“, sagt Christine Schneider, die sich seit fast zehn Jahren im Bündnis engagiert. Wenn man das nun aufspalte und auseinander dividiere, gehe viel von der gemeinschaftlichen Energie verloren, die sich über die Jahre entwickelt habe. „Aber wir warten jetzt erst einmal ab, wie die Verhandlungen laufen“, sagt Matthias Seils. „Dann sehen wir weiter.“

Von Markus Kniebeler