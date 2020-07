Rathenow

Das Bündnis für Familie Westhavelland hat wegen der Corona-Einschränkungen seit März alle seine Veranstaltungen abgesagt. Am 27. März hätte das 10. Biberburgfest stattfinden sollen, für den 25. April war ein großer Dankesempfang geplant und am 15. Mai wäre der diesjährige Familientag auf dem Ride-Platz gewesen. Alle diese Aktivitäten hätten im Zeichen des zehnjährigen Bestehens des Biberburg-Projektes gestanden.

Weil das Netzwerk nun all die Veranstaltungen nicht organisieren muss und wegen Corona auch noch andere Verpflichtungen wegfallen, nutzt das Netzwerk die Zeit, um sein Biberburg-Projekt im Jahr des Jubiläums neu zu durchdenken und zu aktualisieren.

Anzeige

170 Biberburgen erfasst

Biberburgen sind Geschäfte, Büros und Einrichtungen, deren Verantwortliche sich dazu bereit erklärt haben, Kindern in Notsituationen zu helfen. Sie werden nach außen hin gekennzeichnet mit dem Biberburg-Logo, auf dem die bekannten drei Optikpark-Biber kostümiert als Arzt, Clown und Polizist fröhlich winken. 170 Biberburgen sind gegenwärtig erfasst. Die meisten sind im Westhavelland, einige wenige in Havelberg.

Weitere MAZ+ Artikel

Auf ihrer Zusammenkunft am Montag haben die Netzwerkpartner nun besprochen und festgelegt, wie sie das Biberburg-Projekt überarbeiten wollen. Wie Netzwerk-Sprecherin Christine Schneider sagt, soll jetzt in allen Biberburgen, die im Laufe der Zeit in das Projekt mit aufgenommen wurden, abgefragt werden, ob sie weiterhin aktiv dabei sein werden.

Neue Notrufnummern

Übergeben wurden allen Biberburgen eine Verbandstasche, ein Handlungsleitfaden, eine Telefonliste und zehn Biberburg-Flyer. Bereits überarbeitet und zum Teil verändert worden ist die Liste mit den Notrufnummern. Neu mit aufgenommen wurden hier das Jugendamt, das Beratungs- und Krisenzentrum für Frauen, die Erziehungs- und Familienberatung der Awo und die „ Nummer gegen Kummer“.

Mitgeteilt hat das Bündnisbüro an der Berliner Straße 83 in Rathenow auch, dass es wegen Urlaub vom 4. bis 24. August geänderte Öffnungszeiten hat. Montag und Freitag ist in dieser Zeit geschlossen. Geöffnet ist das Büro von Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr.

Biberburgfest endgültig abgesagt

Zunächst war das Netzwerk noch davon ausgegangen, dass das Biberburgfest von März auf die Herbstferien verschoben wird. Auf dem Netzwerktreffen am Montag ist nun aber entschieden worden, dass es 2020 ganz ausfallen soll.

Von Bernd Geske