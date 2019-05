Rathenow

Die Bürger der Stadt Rathenow werden ab dem kommenden Jahr direkt und basisdemokratisch über Investitionen in der Stadt entscheiden können.

Das neue Verfahren läuft unter den Titel Bürgerbudget und wurde bereits im Februar vom Hauptausschuss auf den Weg gebracht. Seitdem hat sich eine fraktionsübergreifend besetzte Arbeitsgruppe mit der konkreten Ausgestaltung beschäftigt.

Den Plänen zufolge steht ab 2020 für die Stadt Rathenow ein Budget in Höhe von 60000 Euro zur Verfügung. Wie dieses Geld investiert wird, ist nicht – wie üblich – der Entscheidung der Stadtverordneten überlassen, sondern soll von den Bürgern in einem direkten Verfahren bestimmt werden.

Zusätzliche Budgets für die Ortsteile

Für die fünf Rathenower Ortsteile werden zusätzlich insgesamt 15000 Euro zur Verfügung gestellt. Jeder Ortsteil enthält ein eigenes Budget. Die Steckelsdorfer werden über 4000 Euro entscheiden können. Der Rest verteilt sich wie folgt: Semlin (3500 Euro), Göttlin (3000 Euro), Böhne (2500 Euro) und Grütz (2000 Euro).

Mehrstufiges Verfahren

Nach Auskunft von Rathenows Wirschaftsamtsleiter Alexander Goldmann gliedert sich das Verfahren in mehrere Phasen. Am Anfang steht die Informationsphase, in der die Bürger über das Verfahren und die Beteiligungsmöglichkeiten aufgeklärt werden.

Rathenows Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann wird das Bürgerbudget in den Haushalt einsortieren. Quelle: Uwe Hoffmann

Darauf folgt die Phase, in der Investitionsvorschläge eingereicht werden können. Inhaltlich werden möglichst wenig Einschränkungen gemacht. Die Investitionen müssen sich auf das Rathenower Stadtgebiet beziehen. Eingereicht werden können die Vorschläge von jedem, der „Interesse hat, das Leben in Rathenow mitzugestalten“ so Goldmann. Eine Alters- und Wohnortbegrenzung ist nicht vorgesehen.

Nicht mehr als 15000 Euro pro Vorschlag

Festgelegt wurde aber, dass pro Vorschlag nicht mehr als 15000 Euro verplant werden dürfen. Die Vorschläge werden gesammelt. Wenn die Frist zur Einreichung verstrichen ist, beginnt die Bewertungsphase. Dann können Bürger die einzelnen Vorschläge kommentieren.

Vorschläge werden geprüft

Während dieser Phase prüft die Verwaltung, ob die Vorschläge umsetzbar sind. Diese dürfen nicht gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen oder mit Beschlüssen kollidieren.

Vorschläge, die unverhältnismäßig hohe Folgekosten nach sich ziehen, können nicht berücksichtigt werden. Nach der Prüfung werden die Vorschläge mit den meisten Stimmen zur Abstimmung gestellt.

Vier Wochen Abstimmungszeit

Rund vier Wochen lang darf über die Vorschläge im Internet abgestimmt werden. Stimmberechtigt sind Menschen, die mindestens 16 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Rathenow haben.

Die Vorschläge mit den meisten Stimmen werden dem Hauptausschuss zur Beratung vorgelegt. Die Mitglieder entscheiden, welche Vorschläge in den Haushaltsplan aufgenommen werden. In der Regel werden das diejenigen mit den meisten Stimmen sein. In begründeten Fällen kann aber von der Rangfolge der Vorschläge abgewichen werden.

Abschließende Entscheidung in der SVV

Die abschließende Entscheidung über den Haushaltsplan mit den eingearbeiteten Bürgerbudget-Vorhaben treffen dann die Stadtverordneten. Die Umsetzung soll möglichst zeitnah erfolgen.

„Der Erfolg eines Bürgerbudgets steht und fällt mit der Beteiligung“, sagt Alexander Goldmann. „Je mehr Menschen mitmachen, desto größer der Effekt.“

Fraktionsübergreifende Initiative

Tatsächlich geht es den vier Fraktionen ( CDU, Linke, SPD, FDP/Pro Rathenow), die den Antrag auf Einrichtung eines Bürgerbudgets gemeinsam eingebracht haben, darum, die Bürger enger in politischen Entscheidungsprozesse einzubinden. Ob das gelingt, wird sich bei der ersten Abstimmung im kommenden Jahr zeigen.

„Die Arbeitsgruppe, die das Konzept entworfen hat, wird die Abstimmung begleiten und auswerten“, sagt Alexander Goldmann. Wenn sich herausstelle, das etwas nicht funktioniere oder besser gemacht werden könne, gebe es jederzeit die Möglichkeit, das Prozedere zu verändern.

Von Markus Kniebeler