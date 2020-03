Bürgerhaushalt geht in die zweite Runde

Rathenow

Das Rathenower Bürgerbudget geht in diesem Jahr in die zweite Runde. „Wir wollen noch mehr Einwohner motivieren, eigene Vorstellungen für die Verwendung eines Teils des städtischen Haushalts einzubringen“, sagt Rathenows Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann.

Dafür habe man das Verfahren noch einmal verbessert. Für die Einreichung und Bewertung der Ideen steht nun insgesamt mehr Zeit zur Verfügung.

Zweiwöchige Unterstützerphase

Neu ist die zweiwöchige Unterstützerphase im Anschluss an die Vorschlagsphase. Sie bietet Gelegenheit, auch die zuletzt eingereichten Vorschläge umfassend zu diskutieren. Das Mindestalter zur Bewertung und Abstimmung wurde auf 14 Jahre gesenkt.

Wer nicht über die technischen Voraussetzungen zur Nutzung der Beteiligungsplattform machmit.rathenow.de verfügt, kann die Bewertung und Abstimmung auch schriftlich in der Stadtverwaltung vornehmen. Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren müssen die Bewertung und Abstimmung aus rechtlichen Gründen ohnehin schriftlich in der Stadtverwaltung vornehmen.

Beteiligungsplattform eingerichtet

Bis zum 13. April kann jedermann auf der Beteiligungsplattform machmit.rathenow.de Vorschläge machen, wofür ein festgelegter Betrag aus dem städtischen Haushalt investiert werden soll. Alternativ können die Ideen per Post, telefonisch oder persönlich bei der Stadtverwaltung eingereicht werden.

Da das Rathaus aktuell wegen der Corona-Epidemie den Besucherverkehr erheblich einschränken musste, werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich möglichst online zu beteiligen.

Vom 14. bis zum 26. April können die eingereichten Vorschläge weiterhin diskutiert und unterstützt werden. Sofern sie ausreichend Unterstützungsstimmen erhalten, werden sie anschließend von der Stadtverwaltung auf Umsetzbarkeit geprüft. Im Zeitraum vom 2. bis zum 28. Juni findet dann die endgültige Abstimmung der zugelassenen Vorschläge statt.

60000 Euro für die Stadt Rathenow

Bei dieser Abstimmung wird über die Verwendung von 60 000 Euro für die Stadt Rathenow entschieden. Die Kosten pro Einzelvorschlag dürfen 15 000 Euro nicht überschreiten. So wird gewährleistet, dass mehrere Vorhaben umgesetzt werden können. Für die Rathenower Ortsteile steht zusätzlich eine Summe von 15 000 Euro zur Verfügung, die entsprechend der Einwohnerzahl verteilt wird.

Die sieben Vorschläge, die bei der Premiere des Bürgerhaushalts im vergangenen Jahr das Rennen gemacht haben, werden in diesem Jahr umgesetzt. Unter anderem ist Geld für die Aufstellung abschließbarer Fahrradboxen am Rathenower Bahnhof vorgesehen. Außerdem soll der Spielplatz in Grütz aufgehübscht werden. Und auch die Installation zusätzlicher Mülltonnen im Stadtgebiet wird vorbereitet. Die Vorschläge für die Ortsteile werden ebenfalls schon bald realisiert.

An dem ersten Rathenower Bürgerhaushalt beteiligten sich im vergangenen Jahr 254 Menschen. Diese gaben insgesamt 757 Stimmen ab.

