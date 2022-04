Rathenow: Bunter Museumstag im Mai

Rathenow

Am 15. Mai 2022 findet wieder der Internationale Museumstag statt. Auch im Optik Industrie Museum heißt es dann für kleine und große neugierige Gäste: Entdecken und Mitmachen.

Nicht nur für Brillenträger

Von 11 bis 17 Uhr gibt es – nicht nur für Brillenträger – im Optik Industrie Museum Rathenow einen kunterbunten Aktionstag, und das bei freiem Eintritt.

Was geboten wird

11 bis 17 Uhr freier Eintritt im Museum, alle Aktionen sind kostenfrei

Streetart-3D-Illusionsmalerei auf dem Märkischen Platz

11 bis 12 Uhr im Museum: Führung durch die Ausstellung mit Rolf Merkel, Verein zur Förderung, Pflege und Erhaltung der optischen Traditionen in Rathenow

13 bis 16 Uhr im Foyer: Mitmachaktionen für Familien: Windlichter für laue Sommerabende und kunterbunte Farbkreisel

13 bis 16 Uhr im Museum: Schnitzeljagd für kleine Neugierige ab 8 Jahren

15 bis 16 Uhr im Blauen Saal: „Emil Busch und seine Pantoscop-Objektive“ , ein bebilderter Vortrag mit Dr. Bettina Götze, Vorsitzende des Vereins zur Förderung, Pflege und Erhaltung der optischen Traditionen in Rathenow. Dr. Bettina Götze lässt in diesem Vortrag die Vorgeschichte der Rathenower optischen Industrie bis zur Fertigung fotografischer Objektive ab Mitte der 1840er Jahre aufleben. In ihrem bebilderten Vortrag betont sie die hohen optischen Anforderungen, die an die Fertigung solcher Objektive gestellt werden mussten.

15 bis 16 Uhr auf dem Märkischen Platz (bei schönem Wetter): Seifenblasen-Spielereien

Von MAZonline