Rathenow: CDU will Jederitzer Brücke noch einmal öffnen

Rathenow

Die CDU-Fraktion hat nun zur nächsten Sitzung des Rathenower Bauausschusses am 2. März einen Antrag nachgereicht. Demnach soll die Stadtverwaltung Rathenow prüfen, ob die Jederitzer Brücke für Personenwagen geöffnet werden kann. Dies solle, so Andreas Gensicke, Vorsitzender der CDU-Stadtfraktion, „schnellstmöglich“ geschehen. Und Gensicke hat auch schon eine Idee, wie das ablaufen soll: „Der Verkehr könnte einspurig über die Brücke geführt werden. Mit einer Ampelregelung werden die Ströme gesteuert und es müsste eine strenge Gewichtsbegrenzung ausgesprochen werden.“

Das müsse zudem kontrolliert werden, so die CDU in ihrem Antrag. Ziel müsse es sein, die Bürgerinnen und Bürger in der Rathenower Innenstadt spürbar zu entlasten.

Hintergrund sind die Arbeiten zur Erneuerung des Körgrabens. Der unterirdische Teil des Körgrabens, über den große Teile der Innenstadt entwässert werden, ist so marode, dass an einer Erneuerung kein Weg vorbei geht. Vor allem das letzte, knapp 150 Meter lange Stück des Rohres ist baufällig.

Negative Auswirkungen

Dieser Abschnitt von der Fehrbelliner Straße bis zur Einmündung des Grabens in den Stadtkanal in der nordwestlichen Ecke des Rewe-Parkplatzes, soll erneuert werden. Dazu wird das Stück der B 102 gesperrt. Man muss kein Experte sein, um vorherzusehen, dass die Sperrung negative Auswirkungen auf den innerstädtischen Verkehr haben wird. Zumal die Rhinower Straße nach der Sperrung der Jederitzer Brücke als Ausweichroute wegfällt.

Brücke rostet weiter

Ob das Ansinnen der CDU so umgesetzt werden kann, ist aber offen. Denn die Jederitzer Brücke wurde für den Verkehr gesperrt, nachdem ein Experte deutlich gemacht hatte, wie schlimm der Rost an der Stahlkonstruktion frisst. Bei der Rekonstruktion des Bauwerks im Jahr 1990 hatte man eine stählerne Wanne auf dem Tragwerk der Brücke installiert und auf dieser Wanne einen Holzpflasterbelag gelegt. Durch diesen Belag dringt Feuchtigkeit in die Wanne ein und kann nicht ablaufen. Die Folge: Rost. Der Bauausschuss entscheidet am 2. März, die Stadtverordneten am 24. April.

Von Joachim Wilisch