Die Rathenower Feuerwehr hat Mittwochabend eine Gefahrstoffübung an der Bürgel-Gesamtschule absolviert. Das Szenario war so realistisch, dass besorgte Lehrer dazu eilten, um zu helfen.

Großübung in Rathenow: Verkippte Salzsäure an Bürgelschule

Großübung in der Bürgelschule in Rathenow. Feuerwehrleute in ihren Chemikalienschutzanzügen unter Atemschutz in der Bürgel-Gesamtschule am Mittwochabend.