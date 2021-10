Steckelsdorf

Seit ihrem zehnten Lebensjahr reitet die Rathenowerin Claudia Schermer und liebt den Umgang mit Pferden. Die studierte Landwirtin und pharmazeutische Außendienstmitarbeiterin eines Pharmaunternehmens mit einer Tochterfirma in Berlin hat in ihrem Beruf mit Themen wie Schmerzmedizin, aber auch den Auswirkungen der psychischen Belastung für den Menschen in unserer Zeit zu tun. Nach entsprechender Weiterbildung auf diesem Gebiet möchte Claudia Schermer nun ihre beruflichen Erfahrungen mit ihrem Hobby verbinden.

Auf der Steckelsdorfer Big DD Ranch bietet sie nun in ihrer Freizeit Coaching-Kurse mit ihrem dort untergebrachtem Pferd an.

Pferde sind soziale Tiere

Kurse zur Stärkung der menschlichen Persönlichkeit in Interaktion von Mensch und Tier werden mit verschiedenen Tieren angeboten. Selbst Katzen und Hunde haben als Haustiere nachgewiesenermaßen einen positiven Einfluss auf uns, unseren körperlich sowie psychisch gesundheitlichen Zustand. Kurse mit Pferden zur Persönlichkeitsstärkung gibt es verstärkt seit zehn Jahren. „Pferde sind als Herdentiere sehr soziale Tiere und wirken auf uns emotional öffnend. Sie reagieren auf nonverbale Kommunikation. Sie können Stress, Angst, und auch den Herzrhythmus des Menschen wahrnehmen und diesen nachweislich auch senken“, erklärt Claudia Schirmer, die sich speziell auf diesem Gebiet ein Jahr lang weitergebildet hat und Mitglied im Verband Pferdegestütztes Coaching ist.

Pferdecoach Claudia Schermer in Rathenow. B Quelle: Uwe Hoffmann

„Pferde spiegeln unser Verhalten – unsere Gestik, Mimik, Körperhaltung und -spannung sowie Sprache. Durch ihr Verhalten geben sie uns damit Rückmeldungen. Sie zeigen uns so unsere Stärken auf. Und dabei sprechen sie unsere Emotionen, unsere Lebensfreude und unseren Optimismus an.“

Vorträge seit 30 Jahren

In ihrem beruflichen Umfeld hat Claudia Schermer in den letzten 30 Jahren Vorträge gehalten sowie Workshops und Trainings geleitet. Dies will sie nun auch mit Hilfe ihres Pferdes tun. „Der Umgang mit Pferden begleitet, begeistert und inspiriert mich seit meiner Kindheit. In meinen Lebenskrisen haben mir Pferde oft selbst geholfen, die notwendige Lebensfreude wieder zu gewinnen“, so Schermer weiter. Seit 1995 hat sie ihr eigenes Pferd, zuerst eine Stute. Heute begleitet sie ihr 15 Jahre alter Wallach „Espanto“. Die Rasse Pura Raza Espanola ist extrem menschenbezogen. Für die Kurse auf der Big DD Ranch sind keinerlei Erfahrungen im Umgang mit Pferden nötig. Der Teilnehmer reitet auch nicht. Er führt das Pferd nur an der Leine.

Die Rathenowerin Claudia Schermer hat eine enge Beziehung zu ihrem 15-jährigen Wallach „Espanto“ der spanischen, extrem menschenbezogenen, Rasse Pura Raza Espanola. Quelle: Uwe Hoffmann

Nach einem Kennenlerngespräch und der Kontaktaufnahme mit dem Pferd und dem Herstellen eines Vertrauensverhältnisses, führt der Teilnehmer das Pferd mehrere Male über einen mit Pylonen und Stangen aufgebauten Parcours. Das Pferd reagiert auf die Emotionen des Menschen, die sich auch darin widerspiegeln, wie er das Pferd führt. Es reagiert auf zu forsches oder zu zögerliches Führen.

Videofilme auswerten

Als Fluchttiere prüfen Pferde permanent die Kompetenzen des Führenden. Beim Überqueren einer knisternden Plastikplane auf dem Boden muss auch das Pferd der führenden Person vertrauen. Diese Führungsübungen werden gefilmt. Nach einem Reflektionsgespräch werden die Videosequenzen gemeinsam ausgewertet und der Transfer in die Alltagssituationen besprochen.

Ein Einzelkurs dauert so 1,5 bis zwei Stunden. Gruppenkurse gibt für bis zu sechs Personen. Mit diesen Kursen sollen Ängste und Stress abgebaut sowie Strategien entwickelt werden, mit Stress besser umzugehen. Somit stärken die Kurse laut Claudia Schermer Seele und Geist sowie die Widerstandskraft gegenüber den stetig hektischer werdenden Zeiten. „Die Arbeit mit Pferden war auch für meinen Lebenspartner neu. Von Beruf Ornithologe, begab er sich mit mir in die Welt der Pferde und ich habe mich in seine Welt begeben. Das ist ein toller Austausch“, sagt Claudia Schermer.

Reitkurse für behinderte Menschen

Inspiriert durch die Reitkurse für behinderte Menschen, auch Kinder, auf der Big DD Ranch, kann sich Claudia Schermer vorstellen, ihre Kurse zur Persönlichkeitsstärkung auch für Kinder anzubieten.

Am 23. Oktober, 9.30 bis 16 Uhr, lädt Claudia Schermer zu einem Schnupperkurs auf die Big DD Ranch in Steckelsdorf ein. Kontakt und Anmeldung per Mail unter claudia.schermer@web.de.

Von Uwe Hoffmann