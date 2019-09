Rathenow

Elektronische Musik in einer Industrieruine, das klingt nach einem coolen Club in Berlin. Tatsächlich gab es aber genau das am Freitagabend in Rathenow. So mancher Gast musste sich erst kneifen, um sich zu vergewissern, dass er wirklich in seiner Heimatstadt ist.

Im früheren Sudhaus der alten Brauerei in der Hagenstraße staunten knapp 50 Gäste über das, was hier entstehen soll und was Künstler in der vergangenen Woche bereits geschaffen haben.

Sebastian Wagner, Geschäftsführer der neuen Braulab GmbH erklärte den Gästen wie das Brauerei-Gelände in ein urbanes Stadtquartier verwandelt werden soll. Der erste Schritt ist bereist getan.

Rathenow hat jede Menge Potenzial

Genau dort, wo früher der große Braukessel stand, hat der amerikanische Künstler Scott Keeley aus Styropor den Entwurf für eine Skulptur aufgestellt, die später in Beton gegossen zu einem zentralen Element des Raumes werden soll.

„Vier Himmelsrichtungen“ heißt sein Werk, dass er in den letzten drei Wochen erdacht und erschaffen hat. Keeley gehört zu jenen Künstlern, die einst dafür sorgten, dass das Tacheles in Berlin international bekannt wurde. Nun will er die havelländische Kreisstadt mit seiner Kreativität bereichern. Rathenow hat jede Menge Potenzial, da ist sich der Amerikaner mit irischen Wurzeln sicher.

Gleich neben seiner Skulptur dominiert eine wuchtige Bar aus Beton den Raum. Am Freitag gingen hier bereits etliche Getränke, darunter natürlich auch Bier, über den Tresen.

Architekt Sebastian Wagner (2.v.l.) will mit weiteren Mitstreitern die alte Brauerei in ein Stadtquartier verwandeln. Unterstützung bekommt er dabei von Scott Keeley (l.) und Andreas Weigelt (r.), Gesellschafter der BrauLab GmbH. Quelle: Christin Schmidt

Wer sich an die Bar lehnte konnte sogar fühlen, dass der Beton noch lauwarm war. Erst einen Tag zuvor hatten die Künstler das 1500 Kilogramm schwere Objekt, das Kunst und Nutzgegenstand zugleich ist, im Sudhaus platziert.

Die Idee, zunächst eine Bar in dem Raum zu installieren, hatte Sebastian Wagner. Umgesetzt hat das Ganze Michael Hadida. Der junge Amerikaner ließ sich dabei von Kriegsdenkmälern in Osteuropa inspirieren.

Dazu erfüllten Klangwellen von Jürgen Michaelis den Raum und an einer Wand gab es Videoart von Samantha Heydt zu sehen.

Internationales Publikum in der alten Brauerei

Neben Scott Keeley war auch Michael Hadida am Freitagabend dabei. Ebenso Gäste aus Brasilien, Mexiko und Ecuador. Internationales Flair und jede Menge Kreativität in der alten Brauerei, das begeisterte die Gäste aus Rathenow.

Unter anderem hatte sich der Kulturreferent des Landkreises, Bruno Kämmerling, unter die Leute gemischt. „Ich begrüße es sehr, wenn Menschen von außerhalb Kunst in die Kreisstadt tragen, die gewagter ist. Das kann uns nur bereichern“, so Kämmerling.

Er kann sich noch gut an das Kunst- und Kulturhaus Tacheles in der Oranienburger Straße erinnern und an die Aufbruchstimmung, die von dem Objekt nach der Wende ausging. Eine ähnliche Stimmung war auch am Freitagabend deutlich zu spüren.

Architekt Sebastian Wagner und Bildhauer Scott Keeley schmieden Pläne für die Zukunft. Quelle: Christin Schmidt

Wenngleich so mancher Besucher noch etwas skeptisch den Plänen lauschte, in einem Punkt waren sich alle einig: Dieses Projekt ist eine Bereicherung für die Stadt.

Das sieht auch der Rathenower Bäckermeister Ingo Möhring so, der die Vernissage sichtlich genoss und über erste Ideen mit Sebastian Wagner sprach. „ Rathenow ist zwar eine funktionierende Stadt, aber Rathenow muss noch cool und sexy werden. Ein solches Projekt kann dazu beitragen. Und da es genau mein Ding ist, alte Höfe zu beleben, werde ich mich hier auch gern einbringen“, verkündete Möhring.

Er sieht gute Zeiten für Rathenow voraus: „Diese Menschen wollen etwas bewegen, gestalten und verändern. Wenn sie dem Ganzen eine Chance geben, sollten wir das auch tun. Ihr Projekt bringt einen Funken Hoffnung in unsere Stadt.“

Zufrieden mit dem Abend zeigte sich auch Sebastian Wagner: „Die angeregten Gespräche haben uns sehr inspiriert und erfreut. Für uns war es ein großer Erfolg, dass sich die Rathenower so zahlreich eingefunden und mit ihren Geschichten zur Brauerei den Abend bereichert haben. Das ist Stadtkultur und dafür stehen wir gerne.“

