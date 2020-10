Rathenow

Computerkurse für die berufliche Bildung oder eigene Weiterbildung können für viele Menschen interessant sein. Die Volkshochschule bietet in der nächsten Zeit zwei Kurse an, die über fünf Tage hintereinander gehen. Sie sind geeignet, um dafür eine Bildungsfreistellung des Arbeitgebers in Anspruch zu nehmen, erklärt Fachbereichsleiterin Ilka Quast. Es seien aber auch Interessenten ohne Bildungsfreistellung willkommen.

Beide Kurse dauern fünf Tage und gehen eine Woche von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 15 Uhr. Vom 26. bis 30. Oktober können im Kurs „PC-Grundlagen, Word und Internet“ Neueinsteiger ihre Computerkenntnisse aufbessern. Inhalt des Seminars ist das Betriebssystem Windows. Es geht darum, wie man Dateien ablegt und wiederfindet, um Textverarbeitung mit Word, Surfen im Internet und Versenden von E-Mails. Wünsche der Teilnehmer sollen in den Kursablauf integriert werden.

Anzeige

Fünf Tage Excel

Vom 30. November bis zum 4. Dezember läuft in der Volkshochschule der Kurs „Fünf Tage Excel“. Hier erwerben die Teilnehmer Kenntnisse zur Dateneingabe, Datenbearbeitung, zum Rechnen in Tabellen und über die grafische Auswertung.

Nähere Informationen zu den Inhalten und Gebühren der Kurse finden die Interessierten auf der Homepage www.vhs-havelland.de der Volkshochschule unter der Rubrik „ Bildungsfreistellung“.

Sechs Wochen zuvor

Die Bildungsfreistellung, auch Bildungsurlaub genannt, ist ein Anspruch von Beschäftigten auf bezahlte Freistellung von der Arbeit, um an anerkannten Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen zu können. Nachdem ein geeigneter Kurs ausgewählt worden ist, muss die Freistellung spätestens sechs Wochen vor Beginn bei der Beschäftigungsstelle geltend gemacht werden.

Von der Volkshochschule bekommen die Interessierten eine Anmeldebestätigung, mit der die Anerkennung des Kurses nachgewiesen wird. Sie können sich dazu wenden an die Volkshochschule, Bammer Landstraße 10 in Rathenow, Telefon 03385/ 551 73 31. Anmeldungen sind auch online möglich.

Von Bernd Geske