Rathenow: Corona-Testzentrum im Optikpark stellt den Betrieb ein

Rathenow

Eigentlich werden im Parkcafé des Rathenower Optikparks Speisen und Getränke serviert. Und das soll auch ab dem 17. April, wenn die Saison eröffnet wird, so sein. Dann werden die Besucher nicht mehr feststellen können, dass die Räumlichkeiten fast vier Monate lang zweckentfremdet waren.

Nasenabstrich statt Kaffee und Kuchen lautete die Devise. Denn in der besucherfreien Zeit hatte sich die Optikpark-Leitung dazu entschlossen, im Parkcafé ein Corona-Testzentrum einzurichten. Nachdem sich die Situation am einzigen Rathenower Testzentrum in der Berliner Straße zugespitzt hatte – vor allem an Wochenenden bildeten sich dort lange Schlangen – war eine Entlastung bitter nötig.

Betrieb wird eingestellt

„Doch bald ist damit Schluss. Am 31. März werden wir das Testzentrum letztmals öffnen“, sagt Katja Brunow, Marketingchefin des Optikparks. Dann werde man das Café so umgestalten, dass die Besucher sich dort wieder zur Rast niederlassen können.

116 Tage wird das Testzentrum dann in Betrieb gewesen sein. Am 6. Dezember des vergangenen Jahres startete die Arbeit mit den Stäbchen. Wenige Tage zuvor waren die rund 15 Mitarbeiter des Optikparks, die sich bereit erklärt hatten, im Testzentrum mitzuarbeiten, geschult worden. Die Apothekerin Antje Dietsch, die im städtischen Testzentrum gearbeitet hatte, war in das Parkcafé des Optikparks gekommen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Kunst des Testens einzuführen.

Anfangs verhaltener Zuspruch

„Am Anfang war der Zuspruch noch verhalten“, erinnert sich Katja Brunow. Rund 50 Personen pro Tag hätten sich testen lassen. „Offenbar hat es eine Weile gedauert, bis sich unser Angebot herumgesprochen hat.“ Zur Bewältigung dieser Menge habe eine Station vollkommen ausgereicht, so Brunow. Doch schnell sei der Andrang größer geworden. Momentan würden zwischen 130 und 170 Tests pro Tag vorgenommen.

Optikpark-Geschäftsführerin Kathrin Fredrich brachte die Sache mit dem Testzentrum ins Rollen. Quelle: Markus Kniebeler

Das war mit einer Kraft nicht zu bewältigen. Deshalb wurde bereits im Dezember eine zweite Teststation im Parkcafé eingerichtet. Und weil die Mitarbeiter immer routinierter wurden, konnte der Andrang ohne allzu große Wartezeiten bewältigt werden.

Insgesamt 15 Mitarbeiter des Optikparks waren in wechselnden Konstellationen im Testzentrum aktiv. Neun davon hatten sich zum Tester ausbilden lassen. Der Rest kümmerte sich um die Anmeldung und die Ausstellung der Testzertifikate. Bei denjenigen, die ein positives Testergebnis hatten, konnte gleich an Ort und Stelle ein PCR-Test nachgeschoben werden.

Fast ein Viertel positive Testergebnisse

Ein Blick auf die Zahlen lässt Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen in Rathenow und Umgebung zu. Bis zum 23. März seien im Parkcafé 12 525 Menschen getestet worden, sagt Brunow. Immerhin seien fast 22 Prozent der Tests positiv ausgefallen. Vor allem in den vergangenen Wochen sei die Zahl der positiven Tests noch einmal sprunghaft nach oben geschnellt.

Das Ende des Testzentrums im Optikpark wird sicher von nicht wenigen Menschen bedauert werden. Die ausreichenden Parkplätze, das eingespielte Team und die zuverlässige Abwicklung wurden geschätzt.

130 bis 170 Test werden zurzeit täglich durchgeführt. Quelle: Markus Kniebeler

Doch eine Weiterführung des Testbetriebs war keine Option. Der Kooperationsvertrag mit der Stadt Rathenow, der am 31. März ausläuft, hätte theoretisch zwar verlängert werden können. „Aber das ist nicht machbar“, sagt Katja Brunow. Jetzt beginne die heiße Phase der Vorbereitung auf den Saisonstart. Da werde jeder einzelne Mitarbeiter gebraucht.

Und natürlich spiele das Parkcafé auch im Versorgungskonzept des Optikparks eine wichtige Rolle. Kurzum: Es wäre schwer vereinbar, den Testbetrieb und den Besucheralltag im Optikpark unter einen Hut zu bekommen. Denn schließlich sollen die Gäste im Park ab dem 17. April Gelegenheit haben, die Belastungen des Alltags für eine Weile zu vergessen und die Angebote am Schwedendamm zu nutzen.

Vorbereitungen auf die neue Saison

Damit dies gelingt, laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren. Derzeit werden rund 17 000 Stiefmütterchen und Hornveilchen in die Beete gepflanzt. Die Mitarbeiter haben Liegen und Strandkörbe bereits aufgestellt und werden in den nächsten Tagen das restliche Mobiliar an Ort und Stelle bringen. Und auch das Veranstaltungsprogramm steht.

Wer ab dem 1. April einen Corona-Schnelltest in Rathenow benötigt, kann auf Alternativen ausweichen. In der Berliner Straße betreibt das IKW eine Teststation. Außerdem gibt es in der Region einige private Anbieter von Corona-Schnelltests.

Von Markus Kniebeler