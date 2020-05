Seit etwa zwei Monaten tut sich nichts an der Milower Landstraße. Die Decke des Radweges ist nicht geschlossen, die Warnbaken stehen noch und Autofahrer wundern sich über Tempo 30 trotz Baustillstand.

Rathenow - Corona sorgt für Stillstand an der Baustelle