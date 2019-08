Rathenow

An ihrem Stil, ihrer Form und Farbe, erkennt man viele der Bilder Gerhard Henschels. Der bildende Künstler, seit 1976 freischaffend, beschäftigte sich mit verschiedenen Techniken, wie Malerei, Grafik und plastischer Gestaltung. Am Sonntag wurde in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche die Ausstellung „Form und Far...