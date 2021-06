Rathenow

Vor einer einmaligen Kulisse nahmen 61 Abiturienten der Rathenower Bürgelschule am Samstag ihre Reifezeugnisse entgegen. Nachdem das Jahngymnasium bereits am Freitag seine Absolventen unterm Bismarckturm auf dem Weinberg verabschiedete, feierten auch die Bürgelianer an diesem besonderen Ort unter freiem Himmel.

Mit einem Jahrgangsschnitt von 2,3 hatten sie auch allen Grund dazu. Bester des Jahrgangs wurde mit einer Abiturnote von 1,0 Phillipp Klinger. Zu den besten fünf Absolventen gehören auch Laura Hohmann (1,1) Juliana Klaus und Chantal Klooth (beide 1,2) sowie Maximilian Gottschalk (1,3).

Die Idee für den Ort hatte Optikpark-Chefin Kathrin Fredrich. Das Konzept mit anschließendem Abi-Ball am Fuße des Turmes ging voll auf. Rektor Michael Hohmann stellte seine Rede unter das Motto Freiheit und die jungen Persönlichkeiten lebten die Möglichkeit zum Feiern voll aus.

Von Christin Schmidt