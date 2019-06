Rathenow

Seit Ende letzten Jahres kommt es im Grünauer Weg immer mal wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Grund dafür sind Tiefbauarbeiten. „Erst wurde das Pflaster aufgerissen und Leitungen verlegt. Anschließend wurde der Abschnitt wieder geschlossen und nun reißt man das Pflaster erneut auf“, wundert sich Dirk Holst. Das Ganze sei eine echte Belastung für die Anwohner.

Der Mann ärgert sich, dass es so lange dauert, ein paar hundert Meter Leitung zu verlegen. „Und warum beendet das Unternehmen freitags um 13 Uhr bereits die Arbeit? Wer bezahlt das? Und wann ist endlich ein Ende in Sicht“, möchte Dirk Holst wissen.

Diese Frage stellt sich auch Fritz Zachariat, der häufig hier lang fährt. „Der Gehweg war bereits wieder gepflastert und die Ampel verschwunden. Am Dienstag mussten wir feststellen, dass die Ampel wieder in Betrieb ist und der Gehweg aufgerissen. Was ist da los?“

Rund 1200 Meter Leitungen werden verlegt

Antworten auf diese Fragen kann Sven Deventer geben. Er ist der verantwortliche Projektleiter des Wasser und Abwasserverbands Rathenow, in dessen Auftrag die Arbeiten erfolgen. Er kann die Verwunderung verstehen, denn tatsächlich dauert die Maßnahme recht lange. Warum, das erklärt Deventer.

„Rund 460 Meter Trinkwasserleitung müssen im Grünauer Weg verlegt werden. Dazu kommen 400 Meter Kanalbau für Abwasser sowie 440 Meter Abwasserdruckleitung und 460 Meter Kabel. In Summe sind das rund 1200 Meter Leitungen, die aus technologischen Zwängen nacheinander verlegt werden müssen“, so Deventer.

Dabei sind die 14 Hausanschlüsse auf den Grundstücken von jeweils etwa zehn Meter Baulänge noch nicht eingerechnet.

„Überraschungen“ im Untergrund

Bis zu 3,40 Meter tief müssen die Arbeiter buddeln, um die Rohre in der Erde zu platzieren. Dass die Gehwege nach der Verlegung der Hauptleitung noch einmal aufgerissen wurden, habe damit zu tun, dass die Hausanschlüsse erstellt werden mussten.

Ein weiterer Grund dafür, dass die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist, sind unvorhergesehene „Überraschungen“. „Wir fanden unter anderem schwenkende Versorgungskabel und Schichtenwasser im Grabenhorizont. Auch die Lieferzeiten der Rohrwerkstoffe führten zu Verzögerungen“, berichtet der Projektleiter.

Er weist auch darauf hin, dass sich das Unternehmen an das Arbeitszeitgesetz hält. Die Arbeiter seien 40 Stunden pro Woche im Einsatz. Montag bis Donnerstag arbeiten sie länger als acht Stunden, um freitags gegen 13 Uhr Feierabend zu machen.

Anwohner müssen nichts bezahlen

Für die Anwohner selbst entstehen keine Kosten. „Sie müssen sich an dieser Maßnahme finanziell nicht beteiligen“, betont Deventer.

Zudem sei das ausführende Unternehmen bemüht, die Unannehmlichkeiten für die Anwohner so gering wie möglich zu halten. Selbst Parkstellflächen für Feierlichkeiten und Handwerkereinsätze bei den Anwohnern habe das Unternehmen kommentarlos ermöglicht.

„Die Organisation und Abstimmungen bezüglich der Behinderungen mit den betroffenen Anwohnern lief ohne größere Beschwerden. Für dieses Verständnis möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bedanken. Läuft nun alles nach Plan, sollten die Arbeiten Ende Juli abgeschlossen sein“, so Deventer.

Von Christin Schmidt