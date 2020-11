Rathenow

Es ist noch keine drei Wochen her, dass der Rathenower Optikpark seine Tore für dieses Jahr geschlossen hat – und schon sind alle Augen auf die kommende Saison gerichtet. Seit Dienstag können die Dauerkarten für die Saison 2021 erworben werden. Wer ein Ticket hat, der kann den Park vom Eröffnungstag (17. April) bis zum Saisonfinale am 24. Oktober so oft besuchen, wie er möchte.

Preise unverändert

An den Preisen hat sich nichts geändert. Das reguläre Ticket kostet 25 Euro, die ermäßigte Karte ist für 15 Euro zu haben. Dafür erhalten die Besitzer nicht nur freien Eintritt auf das Parkgelände. Auch die Eigenveranstaltungen des Optikparks können kostenlos besucht werden.

Los geht es am ersten Mai-Wochenende mit dem großen Gartenmarkt. Am Himmelfahrtstag (13. Mai) kann eine Dixieland-Band bewundert werden, die über das Parkgelände zieht. Die kleinsten Besucher kommen beim Kindertagsfestival am ersten Juni-Wochenende auf ihre Kosten, bei dem es jede Menge Möglichkeiten gibt, aktiv zu werden.

Vorfreude auf die Serenade

Die beliebte „Serenade unterm Sternenhimmel“ fiel – wie so vieles in diesem Jahr – der Corona-Pandemie zum Opfer. Alle hoffen, dass sie am 14. August 2021 stattfinden kann. Auch hier ist der Eintritt für Dauerkartenbesitzer frei. Ebenso beim Drachenbootrennen, das eine Woche später stattfindet. Und auch die Stadtfest-Eröffnung am 3. September und die Mühlenweihnacht am 22./23. Dezember sind für Besitzer von Dauertickets kostenlos erlebbar.

Optikpark-Geschäftsführerin Kathrin Fredrich mit den neuen Dauerkarten für die Saison 2021. Quelle: Optikpark

„Im Laufe der kommenden Monate werden wir das Saison-Programm noch um einige Höhepunkte erweitern“, sagt Optikpark-Geschäftsführerin Kathrin Fredrich, die nach dem schwierigen Corona-Jahr auf eine Rückkehr zur Normalität hofft.

Die Dauerkarten für den Optikpark können in der Optikparkverwaltung am Schwedendamm 1 erworben werden. Außerdem haben diverse Einzelhändler sowie die Schwimmhalle die Karte im Angebot und bieten Käufern sogar Rabatte. Erstmals können Dauerkarten nun auch über die Homepage des Optikparks erworben werden können: www.optikpark-rathenow.de/ticket-kaufen.

Von Markus Kniebeler