Rathenow: Debatte über die Zukunft der Jederitzer Brücke

Rathenow

Die Jederitzer Brücke hat das Zeug, zum politischen Dauerbrenner in der Stadt zu werden. Seit der Sperrung der maroden Überfahrt im Dezember des Jahres 2019 ist kaum ein Bauausschuss vergangen, in dem nicht über den Zustand der Brücke debattiert wurde.

In der Ausschusssitzung im April erteilte der Ingenieur Roger Rüdiger dem Ansinnen, die Brücke kurzzeitig für den motorisierten Verkehr zu öffnen, eine klare Absage. Die CDU hatte den Vorschlag eingebracht, um während der Sperrung der Fehrbelliner Straße den Verkehr in der Innenstadt zu entzerren.

Brücke derzeit nicht befahrbar

Rüdiger machte unmissverständlich klar, dass die Brücke im gegenwärtigen Zustand weder von Autos noch von sonstigen motorisierten Fahrzeugen befahren werden dürfe. Offen ist nun die Frage, was denn überhaupt mit der Brücke geschehen soll? Um die Möglichkeiten auszuloten, war der Brückenprüfer am Dienstag erneut zu Gast im Bauausschuss.

Der Rost nagt am stählernen Unterbau der Jederitzer Brücke. Quelle: Markus Kniebeler

Nach einem sehr detaillierten Vortrag Rüdigers kristallisieren sich zwei Varianten heraus. Für welche sich die Stadtverordneten entscheiden, hängt davon ab, welche Funktion die Brücke in Zukunft haben soll. Wolfram Bleis, Vorsitzender des Bauausschusses, brachte es auf den Punkt. „Wir müssen entscheiden, ob die Brücke künftig als Verkehrsweg eine Bedeutung haben soll. Oder ob sie nur noch von Radlern und Fußgängern genutzt werden darf.“

Denkmalschutz muss beachtet werden

Voraussetzung für die erste Variante ist, dass der Denkmalschutz der Brücke aufgehoben wird und damit der Weg für Abriss und Neubau frei würde. Nach den Aussagen von Roger Rüdiger und Bauamtsleiter Matthias Remus stehen die Chancen dafür nicht gut. Bei den letzten Vor-Ort-Besichtigungen hätten die Denkmalschützer wiederholt dargelegt, dass das Bauwerk erhaltenswürdig sei.

Ingenieur Roger Rüdiger prüft seit Jahren Brücken in der Stadt Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Das wäre nicht die einzige Schwierigkeit. Roger Rüdiger stellte glaubhaft dar, dass Abriss und Neubau ein hoch kompliziertes Unterfangen seien. Allein die Herstellung einer Baugrube sei wegen der angrenzenden Wohnbebauung sehr problematisch. Um die Stabilität der Häuser zu garantieren, müssten sehr aufwendige Bauverfahren angewendet werden. Einem ersten vorsichtigen Überschlag zufolge schlägt die Neubauvariante mit 3,5 Millionen Euro zu Buche. Und in dieser Summe sind mögliche Stabilisierungsmaßnahmen zur Absicherung der angrenzenden Wohnbebauung nicht enthalten.

Nur noch Radler und Fußgänger

In der zweiten vorgestellten Variante spielt der motorisierte Verkehr keine Rolle mehr. Die Brücke würde künftig – wie jetzt schon der Fall –, nur noch von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden. Der motorisierte Verkehr wäre für immer von dem Bauwerk verbannt.

Wer nun glaubt, dass diese Variante keine nennenswerten Kosten verursacht, der irrt sich. Weil die Brücke derart marode ist, müsste der Überbau komplett erneuert werden. Der Unterschied zu Variante eins: Auf die aufwendige Erneuerung der Fundamente und die komplizierte Absicherung der angrenzenden Wohnbebauung könnte verzichtet werden.

Optische Verkleidung

Um den Anforderungen des Denkmalschutzes gerecht zu werden, würden bei dieser Variante die erhaltbaren Teile repariert. Die nicht mehr tragfähigen Stahlträger an den Längsseiten der Brücke sowie die Geländer würden als optische Verkleidung erhalten. Zwischen ihnen könnte eine leichte Stahlkonstruktion installiert werden, die auf den alten Widerlagern Halt findet. Zwar sind die Widerlager nach Auskunft Rüdigers auch geschädigt. Aber wenn man den motorisierten Verkehr von der Brücke verbanne und nur noch Fuß- und Radverkehr erlaube, könnten sie weiterhin genutzt werden.

Das Geländer der Brücke müsste denkmalgerecht restauriert werden. Quelle: Markus Kniebeler

Die Kosten für diese denkmalgerechte Variante liegen nach Schätzung Rüdigers bei rund 1,7 Millionen Euro. Nach Auskunft von Bauamtsleiter Matthias Remus stehen die Chancen nicht schlecht, dass zwei Drittel der Summe über das Stadtumbau-Programm gefördert werden.

„Wir müssen uns klar werden, wie die Brücke in Zukunft genutzt werden soll“, so Remus. Die Vorstellung der möglichen Varianten sei als Start dieses Meinungsbildungsprozesses gedacht. Nun gehe es in den politischen Gremien darum, Vor- und Nachteile zu diskutieren. Erst wenn eine politische Entscheidung getroffen worden sei, könnten konkrete Schritte zur Umsetzung der einen oder anderen Variante unternommen werden.

Von Markus Kniebeler