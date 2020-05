Der KWR-Block in der Forststraße ist fertig

Rathenow

Nach so einem Gemeinschaftsraum würde sich jeder Bewohner einer Studenten-WG die Finger lecken. Groß, hell, moderne Küche, ein riesiger Tisch und jede Menge Platz zum Lümmeln – da kann man es aushalten.

Das werden auch die Bewohner der Wohngemeinschaft so sehen, die ab dem kommenden Dienstag in das neue Haus der Kommunalen Wohnungsbaugemeinschaft Rathenow (KWR) ziehen.

Anzeige

Betrieben wird die WG von der Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH. Neun Zimmer warten auf die Mieter. Das sind Menschen mit dementiellen Erkrankungen, die in der großzügigen WG ein möglichst selbstbestimmtes Leben verbringen wollen.

Weitere MAZ+ Artikel

Ein riesiger Gemeinschaftsraum

Die Voraussetzungen dafür könnten kaum besser sein. In den rund 15 Quadratmeter großen Zimmern können sich die Bewohner ihren eigenen Rückzugsort schaffen. Haben sie Lust auf Gemeinschaft, begeben sie sich in den genannten Aufenthaltsraum.

In der Küche kann gemeinsam gekocht werden, am Tisch ist Platz für alle, und in den kommenden Tagen wird auch noch eine gemütliche Sofaecke eingerichtet, wo man sich zum Klönen und Spielen treffen kann.

Intensive Betreuung

Ansprechpartnerin für die alltäglichen Angelegenheiten der künftigen Mieter wird Heike Schröder sein, die Pflege wird über eine 24-Stunden-Bereitschaft abgesichert. „Ich bin begeistert von diesem Modell und ich glaube, dass die Bewohner hier sehr gut aufgehoben sind“, sagt Christine Zarpentin, deren Oma zu den ersten Mietern der WG zählen wird.

Blick auf die Fassade des Neubaus in der Forststraße 1-2. Quelle: Markus Kniebeler

Errichtet wurde das Haus in der Forststraße 1-2 von der KWR. Der Bau hatte Mitte Oktober 2018 begonnen. Zuvor war auf dem Grundstück ein Plattenbau aus den 1980er Jahren abgerissen worden.

Zwölf geräumige Wohnungen

Über der Wohngemeinschaft im Erdgeschoss gibt es drei weitere Etagen. In diesen finden zwölf geräumige Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 70 und 120 Quadratmetern Platz. Jede dieser Wohnungen ist per Aufzug zu erreichen, Barrieren gibt es in dem Haus so gut wie keine.

Nach Auskunft von KWR-Geschäftsführer Danny Harwardt sind zwei Drittel der Wohnungen bereits vergeben. Die Mieter ziehen in den kommenden Wochen ein.

Verzögerung wegen Corona

Beim Bau des Blocks lief alles nach Plan – bis das Corona-Virus auftauchte. Weil wichtige Bauteile für die Brandmeldeanlage aus China plötzlich nicht mehr geliefert werden konnten, verschob sich die Freigabe des Baus um rund sechs Wochen. Aber jetzt ist alles komplett, am Mittwoch wurde das Haus für die Nutzung freigegeben.

Der Innenhof wird noch gestaltet. Quelle: Markus Kniebeler

Während die Bauarbeiten im Inneren abgeschlossen sind, gleicht der Innenhof noch einer Großbaustelle. Bagger und Baucontainer werden das Bild noch eine Weile bestimmen. Denn momentan wird im KWR Block auf der gegenüberliegen Seite ( Berliner Straße 61 - 66) noch gearbeitet. Die Modernisierung der 60 Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen befindet sich nach Auskunft Harwardts kurz vor der Fertigstellung.

Begrünter Innenhof mit Stellplätzen

Sobald die Sanierung in der Berliner Straße beendet ist, wird mit der Gestaltung des Innenhofs begonnen, der die Blocks in der Berliner Straße und der Forststraße verbindet. Auf der Fläche werden Stellplätze für die Autos der Mieter angelegt. Große Bereiche werden aber auch gärtnerisch gestaltet. Wenn die Mieter der WG auf ihre Balkone heraustreten, werden sie viel Grün zu Gesicht bekommen.

Von Markus Kniebeler