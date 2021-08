Rathenow

Nach der Vorstandssitzung wurde Präsident Mario Lienig für weitere zwei Jahre als Präsident des Rathenower Carnevals Clubs (RCC) bestätigt. Auch beim Vorstand änderte sich bis auf den Schriftführerposten nichts. Für den bestätigten Präsidenten und den Vorstand steht fest: „Wir wollen endlich wieder feiern.“

„Wir haben eine ganze Karnevalssession geplant. Es ist nicht möglich, eine ganze Karnevalssession in zwei Wochen auf die Beine zu stellen. Es ist aber möglich, diese in zwei Wochen abzusagen. Deshalb versuchen wir optimistisch zu sein und geben alles um ein tolles Programm für die Rathenower Narren und Närrinnen auf die Beine zu stellen“, so Mario Lienig.

„Wir stecken den Kopf nicht in den Sand“, erklärt Mario Lienig. Trotzdem der Verein auch unter Corona wenig Spielraum hatte und die gesamte letzte Saison für ihn ausfiel, plant der Rathenower Karnevalsverein mit großer Vorfreude seine 54. Session.

„Wir haben auch im letzten Jahr im Sommer in der Coronapause mit unseren Tanzgruppen trainiert. Auch, wenn keine Veranstaltungen stattfinden, müssen unsere Tänzerinnen fit bleiben und üben. Die Schlüsselübergabe im letzten Jahr gab es auch nur im ganz kleinen Rahmen“, so Mario Lienig.

Der Rathenower Carnevals Club wirbt auf dem Rathenower Weinfest. Quelle: Jürgen Ohlwein

Für die Kinder, die Mitglieder im Verein sind, hat sich der Verein etwas ganz Besonderes zu Weihnachten einfallen lassen. Das ist zwar schon über ein halbes Jahr her, für den Verein aber war das wichtig in der Coronazeit. Der Weihnachtsmann hat jedes Kind zu Hause besucht. Natürlich hat es sich der Präsident Mario Lienig nicht nehmen lassen, den Weihnachtsmann zu spielen. Sehr zur Freude der Kinder, die von der Aktion nichts wussten.

„Wir haben allen ein kleines Geschenk gebracht. Dabei sind wir bis Pritzerbe und Wolsier gefahren. Das waren acht Stunden Arbeitszeit und 200 Kilometer Fahrstrecke. Aber das hat sich gelohnt, wenn man die strahlenden Augen unserer Kinder gesehen hat“, so Mario Lienig.

„Wir haben viele Sponsoreneinbrüche während Corona verzeichnen müssen. Hier werden wir uns wieder richtig ins Zeug legen, um neue Sponsorenverträge zu bekommen. Um so schöner ist es, dass wir den 2. Platz beim Bürgerbudget der Stadt Rathenow errungen haben. Das Geld können wir gut für Technik und Kostüme gebrauchen“, erzählt der Karnevalspräsident Mario Lienig. Da Karnevalisten immer lustig sind und allem etwas Gutes abgewinnen können, erklärt er, dass sich „die Leber des Elferrates positiv während Corona entwickel hat“.

Werbung für den RCC auf dem Stadtfest in Rathenow. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Die Mädels in den Tanzgruppen trainieren schon fleißig. Hier suchen wir auch immer Nachwuchs. Wir haben nach langen Überlegungen entschieden, eine neue Showtanzgruppe zu eröffnen. Dafür suchen wir junge Tänzer und Tänzerinnen ab zwölf Jahren. In der neuen Tanzgruppe wird zu Geschichten und Storys getanzt. Wer über Tanzerfahrungen verfügt und ein Lächeln auf der Bühne zeigen kann, sollte sich bei uns melden“, so Mario Lienig. Aber auch für die bestehenden Tanzgruppen wie die Milchstraße, Sternschnuppen, die grüne Garde, die Sternchen und die Raketen sucht der Verein Nachwuchs.

Natürlich wird die Saison 2021/22 am 11.11. mit der Erstürmung des Rathauses eröffnet. Ebenfalls noch in diesem Jahr wird es einen großen Karnevalsumzug durch Rathenow geben. Am 20. November um 15 Uhr startet der Umzug mit befreundeten Karnevalsvereinen. „Ich habe schon einige Zusagen von Karnevalsvereinen bekommen, die mitmachen wollen. Mit dabei sein wird auch das Prinzenpaar des Karnevalsverbandes Mark Brandenburg“, so Lienig.

Der Schlachtruf steht für die 54. Karnevalsession fest. Er lautet „Knick in der Optik, Rathenow – Helau“. An dem neuen Motto arbeitet man noch. Genauso wie an den Büttenreden und Sketchen. Es wird auch langsam mal wieder Zeit, dass jemand kritisch und satirisch das Geschehen in der Stadt und Region unter die Lupe nimmt. Auch auf dem Weinfest und dem Stadtfest wollen sich die Narren und Närrinnen des RCC wieder mit einem Stand präsentieren, sofern das möglich ist.

Die Sternchen des RCC tanzten auf dem Märkischen Platz. Quelle: Jürgen Ohlwein

Auch das Prinzenpaar steht schon für die kommende Session parat. Ihre Lieblichkeit Prinzessin Manuela die I. und ihre Hoheit Prinz Uwe der III., Manuela und Uwe Reimann geben sich auch in der kommenden Session die Ehre. „Sie konnten ja in der letzten Session nicht auftreten. Es wäre auch schade um die schönen Kostüme gewesen“, so Mario Lienig.

Mario Lienig selbst wird als großer Kurfürst sicher wieder viele Missstände in seinem Land aufdecken. „Vielleicht werde ich ja auch mal etwas loben. Wenn es denn etwas zu loben gibt“, erklärt Mario Lienig. Eine neue Erfahrung hat Mario Lienig im vorigen Jahr gemacht: „Das Prinzenpaar hat uns zu einem ökumenischen Karnevalsgottesdienst nach Berlin mitgenommen. Das war mit richtigem Prediger, der vor Karnevalisten einen Gottesdienst zum Anfang der Karnevalsession abgehalten hat. Und das passiert mir als streng gläubigen Atheisten“, erzählt Mario Lienig und lächelt.

Natürlich wird es dann im nächsten Jahr, wenn die weitere Pandemieentwicklung es zuläßt, alle Punktsitzungen, die Weiberfastnacht, Fremdensitzung, der Kinderfasching und vieles mehr geben.

Die Veranstaltungen des Rathenower Carnevals Clubs finden alle im Havelrestaurant Schwedendamm statt.

Alle Termine und Neuigkeiten kann man auf der Website des RCC unter http://www.rcc-rathenow.com finden.

Von Jürgen Ohlwein