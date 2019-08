Rathenow

Haben Sie ein Thema, das Sie bewegt, das Ihnen im Wahlkampf vor der Landtagswahl aber viel zu kurz kommt? Dann wenden Sie sich an die MAZ-Wahlreporter.

Einen Monat lang fahren die MAZ-Journalisten Hannah Rüdiger und Ansgar Nehls durch Brandenburg – auf der Suche nach Ihren Geschichten. Am Mittwoch machen die beiden Halt auf dem Wochenmarkt am Märkischen Platz in Rathenow. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr stehen die Wahlreporter zwischen den anderen Marktständen. Kommen Sie doch einfach mal vorbei und sagen den beiden „Hallo“.

Alle Themen der MAZ-Wahlreporter finden Sie hier.

Wenn Sie keine Zeit haben sollten, können Sie die Wahlreporter auch mit ihrem Smartphone per WhatsApp erreichen. Einfacher geht es wirklich nicht: Schreiben Sie eine Nachricht mit „Hallo Wahlreporter“ an 0177 666 9685. Es gibt einen kostenlosen Newsletter und die MAZ-Wahlreporter antworten Ihnen garantiert.

Die MAZ-Wahlreporter sind ganz einfach zu erreichen: per WhatsApp. Quelle: Schultz, Maike

Von Ansgar Nehls