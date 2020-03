Die Stadt plant nun doch einen neuen Gehweg

Rathenow

Seit Jahren fordert Roland Lange die Stadtverwaltung auf, den Gehweg vor den Stadtvillen in der Curlandstraße wiederherzustellen. „Hier gab es früher einen Gehweg. Der ist aber mit Abriss des Wohnblocks und dem Bau der Stadtvillen verschwunden und die Stadt hat es versäumt, den Bauherrn, der die Stadtvillen errichtet hat, in die Pflicht zu nehmen“, sagt Roland Lange.

Mehrfach hat er auf diesen Missstand hingewiesen. Im letzten Jahr hatte Lange das Problem sogar im Bauausschuss der Stadt vorgetragen und dabei vorgeschlagen, dass dieses etwa 100 Meter lange Teilstück endlich wieder hergerichtet wird.

„Die Abgeordneten stimmten mir zu. Die Stadt erklärte aber wieder einmal, es gebe dafür kein Geld und andere Maßnahmen seien wichtiger“, erinnert sich Roland Lange.

Ingenieurbüro ist bereits mit der Planung beschäftigt

Er kann nicht verstehen, was so schwierig daran sein soll, 100 Meter Gehweg zu bauen. „Der städtische Bauhof verfügt doch über entsprechendes Fachpersonal und könnte die Arbeiten sogar in Eigenregie ausführen“, ist sich der Mann sicher.

Er dürfte sich über die Antwort freuen, die Rathenows Stadtsprecherin Anne Kießling am Mittwoch auf Nachfrage der MAZ gab:

„Im Moment werden die Radwege in der Curlandstraße beidseitig, zwischen der Ruppiner Straße und der Goethestraße, von einem Ingenieurbüro geplant. Unser Ziel ist die komplette Erneuerung der Gehwege“, verkündete Kießling.

Stadt weist Vorwürfe zurück

Die Erneuerung umfasst auch den Teil des Weges vor den Stadtvillen. „Dort wird natürlich auch ein Gehweg geschaffen. Ansonsten gibt es aber keine Verpflichtung für Anlieger die Straßen vor ihren Grundstücken zu bauen, insofern haben wir es auch nicht versäumt, den Bauherren in die Pflicht zu nehmen.

Die Mitarbeiter des Betriebshofes sind zudem mit Reparaturarbeiten an vorhandenen Straßen beschäftigt und damit sehr gut ausgelastet“, fügte Anne Kießling hinzu.

Von Christin Schmidt