Die „Süße Helga“ startet als Schlagersänger durch

Rathenow

Im letzten Jahr startete der Rathenower Martin Tschirnich unter dem Künstlernamen „Martin März“ seine Karriere als Schlagersänger. Er bekam einen Plattenvertrag und veröffentlichte im Herbst 2019 seine erste Single zum Download.

Ende Dezember erschien erstes Album „Zum Himmel und zurück“, eine EP mit fünf Songs. Ab 13. Februar gibt es daraus die zweite Single „Verrückt nach dir“ als Download auf allen bekannten Online-Portalen.

„Das sind meine ersten eigenen fünf Songs als Schlagersänger“, sagt Martin März und hält stolz seine erste CD in den Händen. „Ich liebe und lebe Schlager mit Leidenschaft.

Schon als Kind vor dem Spiegel Schlager gesungen

Bin selbst großer Schlagerfan. Schon als Kind bin ich zuhause vorm Spiegel ‚aufgetreten’“, verrät der 27-jährige Sänger. „Während meiner Comedyauftritte habe ich mich immer schon als Sänger ausprobiert. Es ist ein schönes Gefühl nun ohne Kostüm und Maske – als ich selbst – mit meinen Schlagern auf der Bühne zu stehen.“

Seit über zehn Jahren tritt der gelernte Erzieher und Heilerziehungspfleger als Comedian auf. Seine erste Figur entwickelte er mit der „Süßen Helga“, in Anlehnung an DDR-Kult-Entertainerin Helga Hahnemann. Weitere Figuren wie der „Singende Kapitän“ folgten und dazu Auftritte in der Region aber auch überregional.

„Dass aus meiner Lust zum Parodieren ein Beruf wird, hätte ich vor zehn Jahren nicht geahnt“, sagt der Comedian, der vor fast zwei Jahren den Sprung als Künstler in die Selbstständigkeit wagte. Sein Talent brachte Martin Tschirnich schon 2010 zur „Supertalent“-TV-Casting-Show.

Martin Tschirnich bei einem Auftritt als „Süße Helga“ in seiner Heimatstadt Rathenow. Quelle: Uwe Hoffmann

Während eines Castings vor zwei Jahren schaffte er es, über den zweiten Platz im Finale unter zehn Teilnehmern, 2019 mit vier Live-Auftritten in Thomas Hermanns „Quatsch Comedy Club“ im Berliner Friedrichstadtpalast.

Kontakte die Martin Tschirnich dadurch knüpfen konnte, bescherten ihm weitere Auftritte in Deutschland und zur „Schlagerreise“ auf Mallorca.

Durch den Rathenower Sänger Joe Carpenter, dessen Songs bereits erfolgreich in Radio-Charts laufen, kam nun auch Tschirnichs professionelle Schlagersänger-Karriere in Gang.

Martin Tschirnich auf der Weinbergbrücke in Rathenow mit Blick auf die Havel. Quelle: Uwe Hoffmann

Mit Carpenters Songschreiber, dem Komponisten Faid Katta in Dortmund, nahm Martin März die fünf Songs für sein Album auf: Schlager-/Disco-Fox mit deutschen Texten und modernen, treibenden Beats.

„Das wird ein Höllenspaß, ... heut’ Nacht, da wird es heiß...“ verspricht der Text zum Lied „Höllenspaß“. Songs wie dieser oder „Wochenende“ passen zu jeder Party, so Tschirnich.

„Das You-Tube-Video zu ‚Zum Himmel und zurück’ entstand im November am Wasserschloss Essen. Das Video zur zweiten Single möchte ich im Havelland drehen“, sagt Martin März, der bereits Auftritte im Fernsehen hatte.

Am 13. Februar, 23.15 Uhr, wird im Hessischen Rundfunk die Karnevalssendung „Rosa Wölkchen“ ausgestrahlt, in der er als „Die süße Helga“ auftritt und seine zwei Singles präsentiert.

Weitere Auftritte sollen Anfang März beim „Schlagerwettbewerb“ des Kabel-TV-Senders „MyTVplus“ und zur „Schlagerreise“ im Mai auf Mallorca folgen. „Meine Fanclubs in Berlin und Neubrandenburg unterstützen mich toll, auch bei meinen Auftritten vor Ort“, so Martin März.

Am 9. April lädt der Sänger in der Sporthalle Premnitz zu seiner dritten „Schlagernacht“ mit anschließender Party ein. Neben seinen eigenen Songs präsentiert er die Sängerin Heike Sander aus Aschaffenburg und das Dresdner Roland-Kaiser-Double Steffen Heidrich. Einen Gastauftritt wird auch „Die Süße Helga“ haben.

Weitere Infos online unter: www.martin-maerz-music.de. Tickets für die Schlagernacht in der Sporthalle in Premnitz können bei Genuss-Catering unter: 03386/211 42 15 oder direkt bei Martin Tschirnich: 0162/305 44 66 bestellt werden.

Von Uwe Hoffmann