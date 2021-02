Rathenow

Die Corona-Pandemie hat zur Folge, dass mehr Menschen durch Einschränkungen ihrer Erwerbstätigkeit weniger Geld zur Verfügung haben. Im März des vergangenen Jahres hat es den ersten Lockdown gegeben. Im Herbst war es dann erstmals zu spüren, dass Menschen in Zahlungsschwierigkeiten kamen, die sonst nicht zu den Ratsuchenden gehörten, stellt Jana Ullrich, Schuldnerberaterin beim Verein „pro-solvencia“ fest, der auch in Rathenow und Premnitz Sprechstunden macht.

„Es meldeten sich Menschen bei uns, die nie vorher ein Problem hatten, ihre Lebenshaltungskosten zu bezahlen“, berichtet die Frau, die seit 2012 als Schuldnerberaterin tätig ist. In den meisten Fällen habe sich herausgestellt, dass die Ratsuchenden durch die Corona-Pandemie in Kurzarbeit geraten waren, deshalb von einem Tag auf den anderen über weniger Geld verfügten und mit ihren Finanzen nicht mehr auskamen.

Anzeige

Zu Beginn gibt es ein Merkblatt für die Mandanten. Quelle: Bernd Geske

Den weitaus meisten Hilfesuchenden aus früheren Zeiten waren ihre Schulden komplett über den Kopf gewachsen. Der Großteil von ihnen lebte seit vielen Jahren von Hartz IV und ihre Schulden hatten sich so hoch aufgetürmt, dass sie ein Verfahren zur Verbraucherinsolvenz brauchten, um überhaupt einmal aus den roten Zahlen heraus zu kommen.

Anders die Corona-Schuldner. Bei ihnen sei meist zum Ausdruck gekommen, erklärt Anja Ullrich, dass sie plötzlich weniger Geld bekamen, aber ähnliche Ausgaben wie vorher beibehielten. Deshalb sei es im Unterschied zu den üblichen Ratsuchen möglich gewesen, den Menschen mit relativ einfachen Maßnahmen zu helfen.

Ein Haushaltsplan verschafft Klarheit über die Finanzen. Quelle: Bernd Geske

„Oft hat es schon geholfen, sich einen Überblick über die monatlichen Ausgaben zu verschaffen“, berichtet die Schuldnerberaterin. Mit dem Aufstellen eines Haushaltsplanes sei zunächst eine Bestandsaufnahme gemacht worden. Dabei habe sich gezeigt, dass manche Leute gar nicht genau wussten, was überhaupt mit einigen Abbuchungen von ihrem Konto bezahlt wird.

„Manche monatliche Ausgaben sind gar nicht hinterfragt worden“, berichtet Anja Ullrich. Mit den Ratsuchenden habe sie zuerst die Frage geklärt: „Wie viel Geld brauchen Sie denn?“ Da habe sich ein Zeitschriften-Abo gefunden, das nicht benötigt wird. Ein Vertrag mit einem Fitness-Studio habe monatliche Ausgaben gebracht. Man habe erwogen, die Aktivität zurück zu fahren oder den Vertrag ruhen zu lassen. Leute, die sich häufig Kuchen beim Bäcker gekauft hatten, wurden zum Nachdenken angeregt, sich mal selbst einen Kuchen zu backen.

Einnahmen und Ausgaben

Bislang habe der Verein pro-solvencia den Ratsuchenden, die wegen Corona-Kurzarbeit in Schwierigkeiten gekommen waren, fast immer helfen können, berichtet die Beraterin. Feste Einnahmen wurden festen Ausgaben gegenüber gestellt – und was übrig blieb, konnte für Essen, Trinken, Kleidung und so weiter verwendet werden.

„Es war wichtig, dass sie ein Gefühl für ihre finanziellen Verhältnisse bekommen“, resümiert Anja Ullrich. Viele hätten den Vorschlag angenommen, ein Haushaltsbuch zu führen. Es habe ihnen geholfen, dass ihnen von fachlicher Seite Mut zugesprochen wurde. Es sei spürbar geworden, dass die Zahlungsschwierigkeiten nicht für alle Zeit bleiben würden.

Fast immer gefruchtet

Meist habe ein Gespräch mit einer Bestandsaufnahme der finanziellen Lage und anschließende Beratung ausgereicht, resümiert die Schuldnerberaterin. Sie habe die Ratsuchenden dann oft vier bis sechs Wochen nach dem Gespräch angerufen und sich erkundigt: Fast immer habe sich gezeigt, dass die Beratung gefruchtet hat.

Die Hilfe von pro-solvencia ist für die Ratsuchenden kostenlos. Der Verein hat Sprechstunden in Rathenow, Rotbuchenallee 6, Telefon 03385/5 19 72 19, und in Premnitz, Liebigstraße 42.

Von sechs auf drei Jahre

Nicht zu vergessen ist außerdem, dass die Bundesregierung den Zeitraum für ein Verfahren der Privatinsolvenz ab 1. Oktober 2020 von sechs Jahren auf drei Jahre verkürzt hat. „Das ist eine deutliche Verbesserung für die Schuldner“, sagt Anja Ullrich, „drei Jahre sind für die Betroffenen viel besser überschaubar.“ Für viele Menschen sei es eine sehr große Hürde, eine Schuldnerberatung aufzusuchen. Dabei sei es doch ganz einfach: Wer es alleine nicht aus den roten Zahlen schaffe, müsse qualifizierte Hilfe suchen.

Von Bernd Geske