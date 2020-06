Rathenow

Ein Auto, das in einer Garage abgestellt ist, muss nicht unbedingt vor Einbrechern oder Dieben sicher sein.

Wie die Polizei am Montag mitteilte wurde aus einer Garage in der Genthiner Straße in Rathenow ein Skoda gestohlen. Während die Bewohner nicht zu Hause waren, hatten die Diebe das Tor des Nebengebäudes geöffnet und waren so in die Garage gelangt.

Spuren gesichert

Am nächsten Tag – die Diebe waren längst über alle Berge – bemerkte ein Nachbar die offen stehende Garagentür und rief die Polizei. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei 25.000 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren.

Die Polizei fahndet nach dem roten Skoda mit dem amtlichen Kennzeichen RN-JD 187.

Von MAZ