Rathenow

Unbekannte haben am Wochenende im Rathenower Falkenweg einen Kleintransporter aufgebrochen. Sie haben diverses Werkzeug gestohlen. Der Geschädigte bemerkte den Schaden und den Verlust am Sonntag gegen 15.10 Uhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Von MAZonline