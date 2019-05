Rathenow

Die Baustelle in der Forststraße raubt Dieter Luftmann jede Menge Nerven. Bereits seit Anfang Februar sind die Seitenbereiche auf der nördlichen Straßenseite eine Dauerbaustelle.

Im Auftrag des Wasser- und Abwasserverbands Rathenow werden hier 850 Meter Trinkwasserleitung verlegt. Vor fünf Wochen machte Dieter Luftmann am Lesertelefon darauf aufmerksam, dass es hier nicht vorangeht.

Daraufhin hatte ihn der Projektleiter des Vorhabens, Sven Deventer, zu einem Vororttermin eingeladen, um ihm zu erklären, warum das Ganze so lange dauert. „Damals versprach er mir, dass die Arbeiten in der 20. Kalenderwoche abgeschlossen sind. Jetzt gehen wir in die 22. Kalenderwoche und noch immer stehen die Barken“, ärgert sich Luftmann.

Kreuzung wird nicht komplett freigegeben

Vor allem der Kreuzungsbereich Forststraße/ Goethestraße sei durch die Absperrung sehr unübersichtlich. Der Anrufer möchte wissen, wann alles fertig ist?

Auf Nachfrage der MAZ erklärte Projektleiter Sven Deventer, er habe Dieter Luftmann vor fünf Wochen erklärt, dass das Vorhaben in der 22. Kalenderwoche, also nächste Woche abgeschlossen wird.

„Dann sind die Arbeiten so gut wie beendet. Allerdings ist die Asphaltdecke damit noch nicht wieder geschlossen“, so Deventer. Die Kreuzung wird also nächste Woche nicht komplett freigegeben.

Spielschlange mit Edding beschmiert

Anfang Mai hatten 14 Mädchen und Jungen gemeinsam die Spielschlange auf dem Märkischen Platz neu bemalt. Keine drei Wochen später ist Wanda, so der Name der Schlange, schon wieder beschmiert.

„Mit einem schwarzen Edding hat jemand ein Gekrakel hinterlassen“, berichtet Gerold Hermann und fügt hinzu: „Es ist wirklich traurig, was für Idioten es gibt.“ Der Mann möchte wissen, ob die Stadt die Schmiererei übermalt.

Stadtplaner Jens Hubald hat die Schmiererei bisher noch nicht gesehen, sich das Ganze aber noch am Mittwochnachmittag selbst angeschaut.

Tankstelle öffnet am Donnerstag

Er kann den Unmut sehr gut nachvollziehen. Auch ihn ärgert ein so respektloses Verhalten. Um das Gekrakel zu entfernen, will Jens Hubald noch einmal Kontakt mit dem Maler aufnehmen. Wenn wir Stromkästen bemalen, sollte auch das machbar sein“, so der Stadtplaner.

Klaus-Dieter Krause möchte wissen, wann die Jet Tankstelle in Rathenow Süd eröffnet wird. Tatsächlich kann der Mögeliner bereits am heutigen Donnerstag die neue Tankstelle an der Milower Landstraße nutzen.

Von Christin Schmidt